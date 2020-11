La familia Idoate, a contrarreloj

Después de 38 días de cierre de la hostelería, hoy se reabren las puertas de las terrazas. Pero no todos los bares y restaurantes comparten la misma suerte, ya que únicamente podrán hacerlo aquellos que posean este servicio. Por ello, los más perjudicados, con miedo en el horizonte, son los hoteles y restaurantes.

Uno de los más afectados es el afamado Europa, perteneciente a los hermanos Juan Mari a Ignacio Idoate. Por ello, ambos comparecieron ayer en el establecimiento para denunciar que a día de hoy no saben cuando van a abrir, "si el 12 o 17 de diciembre", mientras que los bonos PamplonUp del Ayuntamiento –que suponen un 30% de descuento– "finalizan el día 13".

Por ello, ambos hermanos, a través del lema Divertida Super-Vivencia, ofrecen y promocionan la compra de dichos bonos en la misma recepción del hotel, que intercambiarán por bonos propios para poder disfrutar de la gran variedad gastronómica que ofrecen sus restaurantes en el próximo año 2021.

Tanto el Europa como el restaurante Alhambra y El Mercao no abrirán hasta mínimo el 17 de diciembre, y no entienden las medidas adoptadas por el Gobierno de Navarra debido a que sus instalaciones "poseen las medidas necesarias para poder llevar a cabo cualquier evento dentro del restaurante", como "ventilación especial regulable, 46% de ocupación respetando las distancias, etc." "Lo normal sería, en vez de comer en casa, habría que hacerlo fuera de ella en un lugar cerrado con las medidas que ofrecemos", sentenciaron. Además, consideran que las ayudas del Gobierno "solo suponen recuperar un 15% de las pérdidas totales". Por ello, reivindicaron que solo piden poder trabajar para poder pagar las nóminas.

regalo de navidades Como todos los años, una vez entrada la etapa navideña, los establecimientos del grupo Idoate reservan una gran cantidad de comidas y cenas, pero debido a la covid este año será complicado llegar a un número ni siquiera parecido. "A principios de diciembre, como cada año, solemos vender muchísimos menús para hacer regalos en Navidades", explicaron, algo que quieren recuperar con los bonos, "contando a todos nuestros clientes y amigos de nuestros tres restaurantes que tiene la posibilidad esta vez de comprar hasta 25" que suponen 350 euros de compra para el cliente y 500 de gasto en el restaurante.