Uno de los profesionales Medalla de Oro de Navarra: "De la conducta de cada uno depende el destino de los demás"

La cuidadora Amaya Iriarte Iribarren, la enfermera Ana Ariztegi Echenique y el médico Carlos Ibero Esparza han recogido este jueves la Medalla de Oro de Navarra en reconocimiento a la labor que están realizando el personal sanitario y el sociosanitario frente a la pandemia de Covid-19.

Los galardonados han agradecido "enormemente" el reconocimiento y la valoración de "la dedicación, el esfuerzo, el riesgo asumido y la atención realizadas" durante la pandemia. Además,ha apelado "a la responsabilidad individual de no ponerse en situación de contagiar". "Queremos concienciar de que de la conducta de cada uno depende el destino de los demás", ha dicho el facultativo.Este reconocimiento, máxima distinción de la Comunidad foral, ha sido entregado por la presidenta del Gobierno de Navarra,e, en un acto con motivo del Día de Navarra en el Salón del Trono del Palacio de Navarra, con presencia de las principales autoridades de la Comunidad foral, aunque con un aforo reducido y cambios en la organización respecto a años anteriores debido a la pandemia.pertenece al personal de la residencia 'Virgen de Jerusalén' de Artajona, uno de los centros que más sufrió durante la primera ola del Covid-19 y que se destacó por su respuesta ante la crisis. Por su parte,es jefa del Servicio de Cuidados Asistenciales y Atención Domiciliaria en Atención Primaria. Carlos Ibero Esparza es facultativo especialista en Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas del CHN, y médico coordinador de la atención a las plantas Covid-19 en el Complejo.En el decreto de concesión de este reconocimiento, eldestaca que durante la pandemia "el personal sanitario y sociosanitario ha personificado como nadie la lucha contra la enfermedad". "La atención abnegada en la primera fila de la atención a pacientes, la actitud frente al riesgo de padecer ellas y ellos mismos la enfermedad o contagiarla a su entorno, la dedicación y el esfuerzo demostrados en condiciones muy adversas que todavía persisten y porque su trabajo habitual es el garante de la salud de toda nuestra comunidad", expone.En el acto, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que este es un "merecido reconocimiento que comparte toda la ciudadanía navarra". "Os enfrentasteis al trabajo no siempre en las mejores condiciones y lo hicisteis con un afán de servicio que os honra, con una infinita generosidad que se entiende solo por la vocación que os hace levantaros cada día a pesar del cansancio acumulado. Aún estando exhaustos, debéis sentir la satisfacción del deber cumplido", ha dicho a los profesionales.A la entrega de lahan asistido el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, y el presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, Juan Carlos Castillo.Tras la entrega de la Medalla, el facultativoha agradecido "enormemente" este reconocimiento. "Valoramos la condecoración, pero sobre todo la consideración de la actitud, la dedicación, el esfuerzo, el riesgo asumido y la atención realizadas. Un reconocimiento que es a todoS los profesionales que desde su ámbito de influencia procuran de forma anónima la mejor atención posible", ha dicho.Carlos Ibero ha agradecido a "la población que ha entendido la dimensión del problema y que ha adoptado las medidas de prevención" acordes a la situación. "Un hecho tan sencillo como llevar una mascarilla repercute no solo en su salud sino en toda la población", ha destacado.No obstante, ha afirmado que la actividad de los profesionales, sea por Covid o no, "no ha terminado" y ha apelado "a la responsabilidad individual de no ponerse en situación de contagiar". "Queremos concienciar de que de la conducta de cada uno depende el destino de los demás", ha dicho.También ha apelado a la "responsabilidad colectiva". "El personal sanitario agradece enormemente que se valore su trabajo, pero no hay mayor agradecimiento que su trabajo tenga valor, para ello animamos a seguir en la línea de proveer que dispongamos del tiempo y de los medios necesarios para procurar mejora la salud y la calidad de vida en Navarra".Por su parte, la enfermeraha afirmado que "es un honor recibir esta Medalla que supone un reconocimiento a la actitud y labor desempeñada durante esta pandemia por todo el personal que trabajamos en las instituciones del sistema sanitario navarro y sociosanitario". "Hemos sido testigos de cómo se contagiaban nuestros compañeros. Nos sentíamos inseguros por la falta de conocimiento sobre cómo se comportaba el virus, sobre su tratamiento, hemos aplicado todo lo que conocíamos sobre la enfermedad, pero viendo con impotencia más veces de las que nos hubiera gustado que no conseguíamos curar a nuestros pacientes", ha reconocido."También nos sentíamos valientes y fuertes, porque éramos conscientes de que nuestro trabajo es esencial. Comenzábamos anímicamente fuertes la jornada laboral y algunos días al terminarla nos sentíamos débiles e impotentes cuando veíamos el modo en que el virus arremetía con nosotros, especialmente con las personas de más edad", ha relatado Ariztegi, para incidir también en "el papel de la responsabilidad individual si queremos vencer esta pandemia".Por último, la cuidadoraha destacado que "este galardón es para las más de 3.500 personas que conforman la comunidad sociosanitaria". "Trabajamos en favor de los más vulnerables y durante esta crisis sanitaria lo hemos hecho sin pedir nada extraordinario a cambio, sin dilaciones, ni negociaciones, afrontando unos riesgos muy elevados, contagiándonos y contagiando a nuestras familias, y lo hemos hecho con gusto, porque es nuestra profesión, nuestra vocación. No es ninguna novedad, llevamos años cuidando y acompañando, con mayúsculas", ha asegurado.Tras ello, ha dicho que "el sector de la dependencia debe contar con recursos suficientes, normativas actualizadas y apoyos institucionales, debe estar reconocido y ser una prioridad para todas las personas que alcancen un puesto con capacidad de decisión en el Gobierno".Además, ha expresado "el mayor reconocimiento a las personas residentes y sus familias, a todos ellos les debemos dar la Medalla de Oro porque han demostrado valentía, fortaleza y un talento dignos de mención".También ha intervenido en el acto Juan Carlos Laboreo, presidente del sindicato Afapna, organización que propuso a estos colectivos para la Medalla de Oro, y ha afirmado que los profesionales sanitarios y sociosanitarios "estaban destinados" a recibir esta Medalla en 2020. Tras ello, ha agradecido el "esfuerzo" que están realizando "día a día" con su trabajo. "Vamos a salir del túnel porque vosotros nos estáis ayudando", les ha dicho.Además, Laboreo ha pedido a los miembros del Gobierno de Navarra que "no dejen escapar uno de los tesoros más preciados en Navarra, no dejen que se nos lleven a ninguno de nuestros sanitarios y sociosanitarios, pongan a disposición todos los medios necesarios para su trabajo diario y valoren adecuadamente todo el esfuerzo que están realizando". "Son nuestro oro, nuestra Medalla de Oro, y les pedimos que los protejan, porque se lo merecen", ha afirmado.