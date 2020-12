Día de Navarra | "Las aglomeraciones dan miedo, pueden ser el inicio de una nueva ola"

Pamplona – Tras recibir la Medalla de Oro en el Salón del Trono del Palacio de Navarra, los tres representantes de los profesionales sanitarios y sociosanitarios se dirigieron a la sala de prensa del Gobierno foral para atender a los medios de comunicación. Allí, la jefa de Cuidados Asistenciales y Atención Domiciliaria de Atención Primaria, Ana Ariztegui Echenique, lanzó un mensaje de responsabilidad a la población de cara a las fechas que se avecinan y alertó del peligro de conductas de riesgo. "Las aglomeraciones que hemos visto estos días dan miedo, porque parece que va a venir otra ola por estos comportamientos. Es verdad que la gente tiene más interiorizadas las medidas preventivas, pero a veces actuamos en base a que vamos mejor y perdemos esa responsabilidad, nos confiamos. Da miedo porque puede ser el inicio de una nueva ola", declaró Ariztegui.

Para poder salir de esta situación, que está durando ya demasiado, recordó que es necesario la implicación de toda la ciudadanía y evitar así retroceder a escenarios más críticos. "Hace falta corresponsabilidad, depende de todos y cada comportamiento cuenta", sostuvo.

Para la enfermera, las dos olas han sido "muy seguidas" por lo que no ha habido tiempo de descanso para los profesionales sanitarios, especialmente en Atención Primaria, que ha asumido gran parte de la carga asistencial. "Tenemos mucho cansancio, sobre todo emocional. En junio estuvimos bien pero enseguida llegaron los no Sanfermines, las no fiestas, los brotes... Estamos cansados y hemos visto sufrir y fallecer a muchas personas", relató Ariztegui. El temor a una tercera ola es palpable entre quienes llevan meses dándolo todo en primera línea de batalla contra el virus. "Esperemos que la ola llegue a la playa pero no rompa contra las rocas, es decir, que si hay repunte sea muy leve y no volvamos a estar como estos meses atrás. Porque además de atender el covid también es necesario seguir tratando el resto de patologías, porque la gente sufre de otras cosas", destacó.

Ariztegui, que tras recibir la distinción intervino en castellano y euskera, recordó los sentimientos encontrados que se vivieron durante los primeros meses de la pandemia. Los sanitarios sintieron miedo, relató, "cuando nos llegaban noticias de China y de Italia e intentábamos completar el puzzle de la covid-19". "También nos sentíamos valientes y fuertes. Éramos conscientes de que nuestro trabajo era esencial y comenzábamos anímicamente fuertes nuestra jornada laboral", prosiguió, y matizó que también se sintieron "débiles e impotentes, cuando veíamos el modo en que el virus arremetía contra las personas de mayor edad".