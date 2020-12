Epidemiólogos creen que pasarán muchos años para volver a vivir como antes del covid

En estos tiempos de pandemia, los científicos se han convertido en una pieza fundamental para hacer frente al coronavirus. Se consideran las voces más autorizadas para dar su opinión en lo relativo a la covid-19. También, en muchas ocasiones, han sido los encargados de trasladar a los ciudadanos las últimas investigaciones respecto a un virus que ha cambiado radicalmente la forma de vivir.

Recientemente, el diario The New York Times ha publicado los resultados de una macroencuesta realizada a 700 epidemiólogos del país en la que se les realiza una serie de preguntas acerca de cómo es su vida diaria, qué precauciones adoptan para evitar el contagio y si creen que con la llegada de las vacunas contra la covid será posible volver al estilo de vida anterior.

La profesora de epidemiología de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) Karin Michels apunta que probablemente pasarán muchos años hasta que todo sea lo suficientemente seguro como para "volver al estilo de vida que teníamos" antes de la irrupción del virus. La mitad de los epidemiólogos encuestados ha indicado que no cambiará la forma de comportarse que ha adquirido en la pandemia hasta que al menos un 70% de la población esté vacunada.

El diario estadounidense ha preguntado a estos 700 expertos acerca de 23 actividades de la vida diaria, y cuáles realizaban más a menudo en plena pandemia de coronavirus. Solo tres de ellas fueron señaladas por la mayoría de los encuestados como las que habían llevado a cabo en el último mes y, por tanto, las más seguras: reunirse al aire libre con amigos, recoger el correo y hacer recados, como ir al supermercado o la farmacia.

actividades de riesgo Sin embargo, los epidemiólogos también se han pronunciado sobre cuáles son las tres actividades que entrañan más riesgo y que tratan de evitar a toda costa para no contagiarse. La primera de estas actividades que apuntan la mayoría de los expertos preguntados por The New York Times, identificada por un 75% de ellos, es comer en el interior de un restaurante. La segunda es asistir a una boda o funeral, una actividad considerada como muy arriesgada por el 43% de los expertos encuestados. En tercer lugar, el 35% de los expertos ha apuntado que tampoco iría a un evento deportivo, obra de teatro o concierto.

Según The New York Times, la mayoría de los epidemiólogos coincide en estar menos preocupados por actividades al aire libre y por estar en contacto con superficies, y mucho más preocupados por las actividades en interiores y por las aglomeraciones y reuniones con mucha gente. "Los lugares bajo techo con mucha gente son la situación más peligrosa. Lo menos arriesgado es estar al aire libre, con poca gente, distanciamiento social y precauciones", apuntó Leland Ackerson, de la Universidad de Massachusetts.

En esta macroencuesta realizada a 700 epidemiólogos también se observa que ellos mismos actúan en consecuencia con lo que piensan acerca de los riesgos de la pandemia. Por ejemplo, el 72% de ellos reconoció haber abierto el correo sin precauciones en los últimos 30 días. El 90% había ido en el último mes a hacer algún recado en persona, ya fuera al supermercado o a la farmacia. El 62% había salido a pasar el rato con amigos al aire libre.

Asimismo señalan que las tres actividades que menos habían realizado durante el último mes son, por este orden: acudir a un concierto, evento deportivo u obra de teatro; verse con alguien que no conocen bien; e ir a una boda o un funeral.

Asimismo, con las fiestas navideñas a la vuelta de la esquina, los expertos han asegurado en la encuesta que pasarán estas festividades solo con personas convivientes e incluso algunos han indicado que no realizarán ningún tipo de celebración.

apuntes

Autotest y PCR. El Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha advertido de que los posibles positivos de los autotest de diagnóstico de la covid-19, que estarán disponibles en farmacias "en los próximos días" y que se podrán adquirir siempre bajo prescripción médica, se tienen que confirmar con una prueba PCR.

Primeras vacunas en España. Las vacunas que ya se abren paso en el mercado tras superar las diferentes fases para comprobar su seguridad y su eficacia podrían llegar en las próximas semanas a los primeros ciudadanos españoles, aunque será en este caso a los trabajadores que cada día cruzan la frontera para desempeñar su trabajo en centros sanitarios o asistenciales en Gibraltar.

Nuevo medicamento. Un nuevo medicamento antiviral, MK-4482/EIDD-2801 o molnupiravir, logra suprimir "por completo" en 24 horas la transmisión del coronavirus, según han observado investigadores del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Estatal de Georgia.

Mascarilla biodegradable. La empresa spin-off del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Bionicia, ha lanzado la primera mascarilla biodegradable, que tiene una eficacia de filtración bacteriana superior a un 92% y de filtración de aerosoles mayor a un 85%.