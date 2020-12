Una mujer de 90 años, la primera del mundo en recibir la vacuna de Pfizer

Londres – Una mujer de 90 ha sido la primera persona en el Reino Unido y el mundo en recibir la vacuna contra la covid-19 desarrollada por la farmacéutica estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech.

Margaret Keenan, de 90 años, fue fotografiada mientras se le administró la vacuna en el Hospital Universitario de Coventry, en Inglaterra.

Los reguladores británicos ya dieron la semana pasada luz verde a esta vacuna, que desde ayer ya ha empezado a ser suministrada para los grupos más vulnerables de Reino Unido.

Keenan, a quien sus amigos y familia llaman "Maggie", recibió la primera de las dos dosis de la vacuna entre una gran atención mediática al marcar el comienzo de lo que el Gobierno del Reino Unido ha denominado el V-Day (Día de la V o vacunación).

"Me siento tan privilegiada de ser la primera persona vacunada contra la covid-19. Significa que finalmente podré pasar tiempo con mi familia y mis amigos en Año Nuevo después de haber estado prácticamente sola todo el año", declaró Keenan a los medios.

La mujer agradeció al Servicio Nacional de Salud por la forma en que la han atendido y aconsejó a la gente vacunarse. "Si yo la puedo recibir a los 90 años, entonces usted también puede recibirla", afirmó Keenan, quien recibirá la segunda dosis en 21 días.

Unos 50 hospitales de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte empezaron ayer con las vacunaciones a mayores de 80 años y empleados del sector sanitario y hogares de ancianos, aunque los residentes en sí tendrán que esperar a que la logística permita el traslado al lugar de la vacuna en los próximos días.

De acuerdo con los reguladores, la vacuna será efectiva siete días después de que una persona reciba la segunda dosis, si bien hay algún tipo de protección 12 días después de la primera. El Reino Unido tiene comprometidas 40 millones de dosis, que permitirán vacunar a 20 millones de personas.

La vacuna de Oxford es eficaz y segura Mientras Reino Unido ha comenzado a vacunar con la de EEUU, la desarrollada por la universidad inglesa de Oxford con la farmacéutica AstraZeneca tiene ya unos niveles de seguridad aceptables y es eficaz, según los resultados preliminares de la Fase 3 de las pruebas clínicas publicados ayer en la revista The Lancet.

Los expertos de Oxford publicaron ayer, por primera vez, las conclusiones de sus pruebas clínicas, que arrojaron una ausencia de hospitalizaciones o de "enfermedad severa" en los individuos del grupo vacunados.

Estos resultados sobre la eficacia clínica del fármaco (AZD1222), revisados por otros expertos independientes, proceden del análisis de un grupo pre-específico de la Fase 3 efectuado en el Reino Unido y Brasil con 11.636 sujetos, al que se añade "datos de seguridad" de un total de 23.745 individuos testados en cuatro pruebas desarrolladas en el Reino Unido, Brasil y Sudáfrica.

El equipo de Oxford, constató que su vacuna, administrada en dos dosis, es efectiva en una media del 70%, si bien la variación en la cantidad de cada dosis incide en el resultado.

Así, cuando se administra media dosis seguida de una dosis completa, el nivel de eficacia de la vacuna asciende al 90% y desciende al 62% cuando los voluntarios reciben dos dosis enteras del preparado.

Entre las 23.745 personas inmunizadas, solo tres en un periodo medio de 3,4 meses experimentó "efectos adversos serios" que podrían ser atribuidos a la vacuna, aunque todos se han recuperado o están recuperándose y siguen participando en las pruebas clínicas, explicaron los expertos de Oxford en un comunicado.

Apuntes

Los test rápidos no funcionan. La Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica ha advertido de que las pruebas rápidas de detección de anticuerpos para autodiagnóstico, que en breve podrían estar a la venta en farmacias, "no sirven y no debe ser utilizados para diagnosticar la infección". Han pedido a las autoridades sanitarias "que consideren no aprobar estos test".

56 días sin alcohol para vacunarse en Rusia. Las autoridades sanitarias rusas elevaron a 56 días el plazo en que los interesados en vacunarse contra la covid-19 deben abstenerse del alcohol. La formación de la inmunidad son 21 días entre las dos inyecciones y otros 21 después", dijo Anna Popova, jefa sanitaria. Muchos rusos reaccionaron negativamente a la abstinencia sobre todo cuando se avecinan las vacaciones.

La cifra

66,7

Los casos globales de covid-19 llegaron ayer a 66,7 millones después de que se notificaran 549.000 nuevos contagios mientras Europa, rebasó la barrera de los 20 millones de infecciones. Los pacientes recuperados en el mundo ascienden a 47,2 millones.