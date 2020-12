Zubiaga: "Cada joven identificado en la fiesta de Derio, se enfrenta a cinco sanciones"

El viceconsejero de Seguridad ha lamentado que haya personas que todavía no hayan asimilado la gravedad de la situación. Entrevistado en Euskadi Hoy de Onda Vasca, Josu Zubiaga ha recordado que los participantes en la fiesta se han podido contagiar y poner en riesgo a "su familia, a sus compañeros de trabajo, de estudios o a sus vecinos".

SANCIONES



Zubiaga ha destacado que se están realizando todos los trámites para que las 67 personas identificadas por participar en la fiesta puedan ser sancionadas por incumplir la ley de Seguridad Ciudadanos y la Ley de Salud. "Podemos estar hablando de hasta cinco incumplimientos administrativos por cada uno de ellos. En el caso de los organizadores de la fiesta, cinco personas, la situación se agravaría".

Además, el viceconsejero de Salud ha desvelado que existe una denuncia de los propietarios de la hospedería y que la Ertzaintza pudo constatar que "se han producido destrozos en el interior de la hospedería", por lo que "se podrían abrir diligencias penales por daños".

Zubiaga ha defendido la actuación de la Ertzaintza ya que la ley no permite su acceso a un espacio privado sin autorización si no hay evidencia de que se estuviese cometiendo un delito penal, "y no era el caso".