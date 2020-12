Un nuevo plan de infraestructuras deportivas para superar el déficit de instalaciones de Navarra

La consejera Rebeca Esnaola ha señalado que su departamento trabaja en un nuevo plan de infraestructuras deportivas para superar el déficit de instalaciones que sufre la comunidad, si bien la limitación de recursos hará que sea necesaria una priorización y la colaboración con distintas entidades.

Esnaola ha recordado en el Parlamento que el último plan de infraestructuras es de 2009, lo que hace necesario contar con un censo actualizado antes de tomar decisiones, para las que ha defendido la planificación y la sostenibilidad.

"Si de esta comisión sale una propuesta de planificación, estrategia e inversión, ahí me van a encontrar porque esa es la clave", ha dicho, y rechazado que se busquen confrontaciones entre federaciones.

Ha señalado además que hay ayuntamientos de la Ribera que ya han notificado su voluntad de integrarse en el programa Kirol Plus aunque por las limitaciones de aforo de la pandemima "ellos mismos han preferido esperar".

Y al respecto de la covid ha puesto en valor el trabajo realizado por Navarra para tener todos sus centros deportivos preparados para abrir con la nueva normalidad y que los deportistas pudieran entrenar desde el primer momento que fue posible, un trabajo "duro y de titanes".

Del mismo modo ha destacado las actuaciones llevadas a cabo para reparar el vaso de Guelbenzu y que pudiera abriese tras el estado de alarma para ofrecer un espacio de encuentro social, así como los trabajos posteriores para reparar la cubierta.

Para 2021 Rebeca Esnaola ha precisado que tres de cada cuatro euros del presupuesto están destinados a la promoción del deporte para poner a los deportistas en el centro y no a las instalaciones.

Y ha afirmado para concluir que "es verdad que arrastramos un déficit de instalaciones de muchos años probablemente porque no se hacía una planificación estratégica en la que yo creo" aunque sea un camino más largo y "no termine yo en la foto".

Con este reto, en 2021, en lugar de "el ladrillazo", van a ser "claves las alianzas" con entidades locales y entidades públicas y privadas para "encontrar espacios que den oxigeno a la federaciones" con "convenios claros", ha puntualizado

"No hay dinero pero según para qué", ha apuntado por NA+ Alberto Bonilla, quien ha señalado que hay fondos para un césped artificial de fútbol pero no para tener al menos una idea de dónde situar espacios para las federaciones, "que llevan años con la necesidad" cuando además "el deporte es también no solo salud sino un motor de actividad económica a su alrededor".

En este marco ha compartido con la consejera que la UPNA "debe ser muy importante" porque podría solventar muchos problemas con el uso de su campus por ejemplo para rugby o atletismo, "pero para eso debe tomar las riendas".

Carlos Mena, por el PSN, ha recodado que UPN ha gobernado Navarra durante 20 años y sin embargo ha sido un gobierno posterior el que ha incrementado inversiones como las de Larrabide y Guelbenzu ya que los ejecutivos regionalistas destinaban el dinero a proyectos como el Arena y otras infraestructuras "sin sentido".

Pablo Azcona, de Geroa Bai, ha insistido en las consecuencias de pasadas decisiones "sin ningún criterio de sostenibilidad ni económica ni social, ni planes realistas", millones de euros dedicados a instalaciones deportivas que las federaciones no reclamaban pero que UPN hizo, y ahora "estamos rescatando sus políticas" por ejemplo en el circuito de Los Arcos.

Maiorga Remírez, de EH Bildu, ha considerado que la ciudadanía tiene claro las actuaciones de UPN en el pasado, una "obscenidad", y defendido la necesidad de avanzar para responder a las necesidades actuales, por lo que ha abogado por "más mesa de trabajo y diálogo que proclamas partidistas" y "un compromiso de actuación en el tiempo" con una planificación.