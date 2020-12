Navarra mantendrá el martes el plan de vacunación de covid-19 si no hay imprevistos con el suministro

Navarra mantendrá con normalidad el plan de vacunación de covid-19 pese al incidente logístico que ha sufrido la compañía Pfizer en Bélgica y que ha retrasado un día el suministro de nuevas dosis a España. No obstante, según informó el departamento de Salud, hoy no estaba previsto realizar vacunaciones, en lo que ha sido una jornada de "logística", por lo que el colchón de un día sin administrar dosis favorece a que, previsiblemente, la Comunidad Foral no se vaya a ver afectada por el retraso de las vacunas de Pfizer.

Si se produjera algún incidente logístico, el Ejecutivo estudiaría cómo reorganizar su plan y afectará a las residencias en las que mañana está previsto seguir con la vacunación: Infanta Elena de Cordovilla, El Mirador de la Rochapea, Dominicas de Barañáin y Amor Misericordioso de Villava. Por la tarde será el turno de los sanitarios y sociosanitarios, cuya vacunación no mantendrá sin problemas.

Navarra, al igual que el conjunto del Estado, comenzó ayer domingo la vacunación frente a la covid-19. Lo hizo en la residencia El Vergel de Pamplona y el primero en recibir la primera vacuna fue Francisco Guerrero Cana, de 70 años.

La previsión del departamento de Salud, dentro de la coordinación con el Estado y en función de la disponibilidad de las vacunas, es vacunar a cerca de 36.000 personas durante el primer trimestre del próximo año. Dentro de esta primera fase, a la población de centros sociosanitarios se irán añadiendo diferentes colectivos profesionales y sociales vulnerables. A partir de marzo, se procedería a iniciar la vacunación al resto de la población, también de forma gradual por grupos de riesgo y según las indicaciones que marca el Ministerio de Sanidad.

La estrategia de vacunación se divide en cuatro grupos prioritarios en esta primera etapa. El grupo 1 son las personas residentes y el personal que trabaja en residencias. A él le sigue un segundo grupo formado por el personal sanitario y sociosanitario que tiene mayor riesgo de exposición al virus por atender directamente a pacientes con covid-19. El grupo 3, por su parte, alcanza al resto del personal sanitario y sociosanitario. Finalmente, el cuarto grupo engloba a las personas consideradas como grandes dependientes, así como a su personal cuidador.

Una vez cubiertos estos cuatro grupos prioritarios, la segunda fase de la campaña de vacunación alcanzará a la población general, categorizada de nuevo en distintas etapas progresivas en función de grupos y niveles de riesgo.