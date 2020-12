Sanidad garantiza que el retraso de las dosis de Pfizer no trastocará el plan de vacunación de Navarra

El retraso de las dosis de Pfizer no paralizará el plan de vacunación contra la covid-19 de Navarra. Así lo transmitió ayer el Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, tras la que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, garantizó que las vacunas llegarán durante la mañana de hoy a todos los territorios del Estado. De esta manera, se mantendrá el plan de vacunación de Navarra a la espera de que el departamento de Salud del Gobierno foral pueda reajustar los calendarios de vacunación en función del momento en el que lleguen las dosis.

Las vacunas de Pfizer debían llegar ayer a la península, pero un problemas logístico en Bélgica, donde la compañía almacena los sueros y desde donde los distribuye por toda Europa, ha impedido que se reciban a tiempo y que su llegada se retrase un día. No obstante, la demora no afectará al plan de Navarra, ya que ayer no estaba previsto administrar vacunas, en lo que fue una jornada de "logística", por lo que, en caso de tener que reajustar el calendario de vacunación, los afectados serán los centros que hoy iban a continuar con la inmunización: Infanta Elena de Cordovilla, El Mirador de la Rochapea, Dominicas de Barañáin y Amor Misericordioso de Villava, que ayer no tenían noticias de un cambio de planes.

Todo dependerá de la hora de llegada de las dosis, que será a lo largo de la mañana, por lo que, en principio, seguirá adelante también el inicio de la vacunación de sanitarios y sociosanitarios, previsto para esta tarde en el circuito de Refena. En caso de tener que efectuar algún cambio, Salud valorará diferentes posibilidades, aunque hay margen para reajustar los calendarios, ya que el jueves 31 de diciembre no estaba previsto realizar vacunaciones.

36.000 vacunados para marzo El plan de vacunación de Navarra arrancó el domingo con la administración de dosis en la residencia El Vergel de Pamplona y la previsión de Salud, dentro de la coordinación con el Estado y en función de la disponibilidad de vacunas, es inmunizar a unas 36.000 personas en el primer trimestre de 2021. Dentro de esta primera fase, a la población de centros sociosanitarios se irán añadiendo diferentes colectivos profesionales y sociales vulnerables. A partir de marzo, se procedería a iniciar la vacunación al resto de la población, también de forma gradual por grupos de riesgo y según las indicaciones que marca Sanidad.

La estrategia de vacunación se divide en cuatro grupos prioritarios en esta primera etapa. El grupo 1 son las personas residentes y el personal que trabaja en residencias. A él le sigue un segundo grupo formado por sanitarios y sociosanitarios que tiene mayor riesgo de exposición al virus. El grupo 3 alcanza al resto del personal sanitario y sociosanitario. Finalmente, el cuarto grupo engloba a las personas consideradas como grandes dependientes, así como a su personal cuidador. Una vez cubiertos estos cuatro grupos prioritarios, la segunda fase de la campaña de vacunación alcanzará a la población general en distintas etapas progresivas.