El frío se apodera de Navarra

Navarra afronta a partir de este miércoles los días más fríos del presente invierno. Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indican que esta noche los termómetros llegarán a caer a los 4 grados bajo cero en Pamplona, mientras que en el Pirineo el mercurio se desplomará hasta los 9 grados bajo cero. La situación no mejorará mañana, día en el que la alerta amarilla por bajas temperaturas también alcanzará a la zona de la Ribera, donde igualmente se podrán alcanzar los 4 grados bajo cero.



Ante esta situación meteorológica, el Gobierno de Navarra insistió ayer en su recomendación a los conductores para que extremen la precaución ya que podrían formarse placas de hielo en la calzada. Aunque no se anuncian precipitaciones significativas, en el caso de producirse pueden ser de nieve prácticamente a cualquier cota.



El cielo estará hoy nuboso o cubierto en el tercio oeste, con intervalos nubosos en el resto de la mitad norte y poco nuboso en el sur, y tendencia tendiendo a partir de la tarde a poco nuboso en toda Navarra. Las temperaturas mínimas irán en descenso, que se esperan al final del día, con heladas generalizadas, débiles en la vertiente cantábrica, más intensas en el centro de la comunidad y fuertes en los Pirineos.



Mañana jueves será un día poco nuboso con algún intervalo de nubes medias y altas. No se descarta alguna precipitación débil al final del día en el extremo sur, que podría ser en forma de nieve y las temperaturas registrarán ligeros descensos. La Aemet también anuncia heladas generalizadas, fuertes en Pirineos y débiles en la vertiente cantábrica.





Consejos de Cruz Roja para protegerse del frío

Recomendaciones generales

No tomes medicamentos sin receta médica, ten en cuenta que algunos medicamentos precipitan los problemas derivados de la exposición al frío.

Bebe líquidos aunque no tengas sed, sobre todo agua.

Toma una alimentación variada, consume diariamente fruta.

Bebe líquidos calientes y azucarados, y evita el consumo de alcohol, ya que disminuye la sensación de frío.

Si utilizas braseros en casa o la chimenea, ventila la estancia de vez en cuando, para evitar la acumulación de CO2.

Cuando las condiciones sean adversas, viaja sólo si es necesario, y hazlo con el depósito lleno, lleva cadenas y el móvil cargado.

No practiques deportes de montaña cuando la meteorología sea adversa.

Y para las personas mayores, no dejes de salir a caminar: aprovecha las horas centrales del día, asegúrate que tu calzado es antideslizante y no te olvides de las prendas de abrigo (gorro, bufanda, guantes...).

Procura permanecer en las estancias donde haya algún foco de calor (radiador, estufa...) o donde puedas estar abrigado.

Cierra las ventanas, baja las persianas, corre las cortinas, evitando que las corrientes de aire o el agua entren.

Utiliza las medidas tradicionales a tu alcance: mantas, estufas, radiadores... Recuerda que el papel entre el cuerpo y la ropa hace que el calor corporal se mantenga.

Si utilizas braseros de carbón o enciendes algún fuego, recuerda que tienes que dejar entrar el aire de cuando en cuando, para no correr riesgo de asfixia.

Ventila la casa dos veces al día. 15 minutos cada una de las veces, para asegurarte de la renovación del aire.

Apaga las estufas eléctricas y de gas durante la noche.

Se desaconseja, si es posible, la utilización de braseros de carbón.

Revisa los tejados y bajadas de agua, los cierres de las ventanas y las puertas en contacto con el exterior.

Debes tener en casa: velas, linternas con pilas de repuesto, estufa y cocina de camping.

Procura que las estufas de carbón, eléctricas y de gas estén alejadas de visillos y cortinas, o de otros elementos inflamables.

Si sospechas del correcto funcionamiento de estos dispositivos, no los utilices; una mala combustión puede ocasionar intoxicaciones por los gases emanados.

En condiciones extremas, en viviendas unifamiliares mantendremos un grifo ligeramente abierto a fin de evitar la rotura por congelación de las tuberías.