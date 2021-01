Liberados mil conductores atrapados en carreteras de Madrid por el temporal

Emergencias Comunidad de Madrid 112 en colaboración con la Unidad Militar de Emergencia (UME), Bomberos y Protección Civil ha liberado a lo largo de la noche a alrededor de mil conductores atrapados dentro de sus vehículos en carreteras de la región a causa de la borrasca Filomena.



A primera hora de la mañana, los servicios de emergencias continúan trabajando para liberar a más personas que permanecen atrapadas en carreteras de la Comunidad de Madrid, en alerta roja por nevadas.







Unos 1.000 vehículos han sido liberados durante la noche, pero se seguirá trabajando hasta asistir a todas las personas que todavía quedan atrapadas.



Afortunadamente no ha habido accidentes importantes ni personas con problemas graves de salud. #BorrascaFilomena #ASEM112 pic.twitter.com/SA2ecKjvC0 — 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) January 9, 2021

Los puntos más conflictivos son el kilómetro 38 de la M-40, la M-607 a la altura de la localidad madrileña de Pinto, el kilómetro 10 de la M-607, la M-408 a su paso por Parla, la A-1 con la M-603 y la A-3 entre los kilómetros 6 y 8, han informado fuentes del 112.Las mismas fuentes recalcan que por el momento no ha habidoni han tenido que atender a personas con patologías graves, aunque hay personas que siguen atrapadas en sus vehículos."Pedimos a los conductores que tengan, vamos a llegar a todos, van a ser rescatados y puestos a salvo", ha dicho en declaraciones remitidas a los medios el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, Carlos Novillo, que ha pedido a los madrileñosa no ser que sea "imprescindible".En ese caso es obligatorio el uso de cadenas, ya que "hay problemas en prácticamente todas las calzadas de la Comunidad de Madrid".Un total deen carreteras de Madrid, en la A4, la A5 y la M607 en la Comunidad de Madrid, atrapados a causa de la borrasca Filomena, que azota también a varias regiones del centro peninsular, según informa la UME en su cuenta de Twitter, mientras el Ministerio de Defensa ha señalado que sigue "trayendo refuerzos desde León y Zaragoza" para colaborar en estas operaciones de rescate.Los efectivos de la UME han agradecido la colaboración de los conductores atrapados a los que recomiendan "".Según la UME, durante la madrugada los equipos desplegados han actuado en la carretera A4 desde el kilómetro 26 para liberar vehículos, "terminando esas labores por la mañana y en estos momentos se trabaja en el kilómetro 44".Además, ha informado de que en la A5 se trabaja entre las localidades de Móstoles y Alcorcón y ha destacado "el trabajo realizado en el kilómetro 30 de la M-40 a primera hora de la madrugada para que los vehículos pudieran avanzar".Los militares tratan también de rescatar a los conductores de la M40, en la confluencia con la M607, que una vez liberados son dirigidos al aparcamiento del edificio de Telefónica, que ha colaborado cediendo sus instalaciones; lugar al que también han sido trasladados en camiones de la UME otros vehículos que no pueden ser movidos o que se encuentran a una distancia larga.