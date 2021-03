Las casas rurales pequeñas, la mejor opción en Irati-Orreaga

VILLANUEVA DE AEZKOA – Los alojamientos rurales que se encuentran alrededor de la zona de Irati y Orreaga-Roncesvalles prácticamente tenían aseguradas sus reservas para las vacaciones de Semana Santa. Sin embargo, desde las últimas restricciones que limitan las reuniones privadas a una unidad convivencial durante el Puente de San José y la Semana Santa se han incrementado las cancelaciones. "Se estaba notando movimiento a la hora de reservar, pero la restricción a una unidad convivencial ha hecho que muchas casas grandes hayan anulado y se hayan quedado vacías", confiesa Alicia Mendive, presidenta de la Asociación Turística Irati-Orreaga. Por eso, incide en la importancia de buscar la colaboración y apoyarse los unos a los otros. "Agradecemos mucho a los navarros que ya nos han reservado y animamos al resto a que no sólo pasen el día, sino que se queden una noche y conozcan cómo se vive en los pueblos, que vivan una experiencia (€). Al final, esto es también consumo local, apoyar a la gente que tenemos negocios en la misma provincia", expresa.

PUEBLO TÍPICO Una de las casas rurales de la Asociación Irati-Orreaga que no ha tenido problema a la hora de hacerse con una reserva es la Casa Rural Arrondoa, en Hiriberri/ Villanueva de Aezkoa. Precisamente esta pequeña localidad es uno de los cinco pueblos de Navarra que aspiran a convertirse en Capital del Turismo Rural 2021, una iniciativa promovida por EscapadaRural.com. La propietaria de Arrondoa, Leire Reta, fue quien presentó la candidatura "por probar", con la intención de dar un poco de publicidad al pueblo. "Hiriberri es un pueblo con mucho encanto y cultura, con sus hórreos y calles empedradas. Es un pueblo típico pirenaico que mantiene mucho su esencia y es muy acogedor", declara.

Ése el motivo por el que, cree, los turistas eligen su casa para hacer una escapada. Además del atractivo del pueblo, su alojamiento ofrece una capacidad para 4-6 personas con dos habitaciones, está totalmente adaptado para personas con movilidad reducida y cuenta con un jardín a pie de calle. Algo que, asegura, en estos tiempos se busca y se aprecia mucho. "Para Semana Santa, he tenido hasta cinco grupos de Madrid a la espera de que yo les llamara para decirles si podían venir o no. Pero no les quise ni coger anticipo porque sabía que me iba a tocar anular", reconoce. Efectivamente, no han podido venir, pero, cuando ya era predecible que se continuaba con el confinamiento perimetral, empezó a tener llamadas de navarros, hasta completar la reserva.

A CORTO PLAZO Desconoce si el hecho de figurar Hiriberri/Villanueva de Aezkoa como candidata a capital del Turismo Rural ha influido o no en las reservas con miras a la temporada estival, pero confiesa que ya va llenando el calendario. "Tenemos tantas ganas de que llegue la dichosa normalidad, que la gente ya está planeando sus vacaciones de verano pensando en que ya va a pasar todo esto. No sé si será verdad, pero yo soy optimista, creo que trabajaremos, y más en estas zonas sin población y rodeadas de monte", concluye.