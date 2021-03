Coronavirus en Navarra: 207 nuevos casos detectados el jueves 25 de marzo

Navarra registró el jueves 207 nuevos casos de infección por Covid-19, 49 más que en la jornada anterior, según datos provisionales del Departamento de Salud. Los contagios se han vuelto a disparar en los últimos días, la mayor contagiosidad de la cepa británica preocupa a las autoridades, y son ya un 83 % más que los registrados en el mismo periodo de la semana anterior. La incidencia acumulada también sigue escalando y alcanza ya los 215 casos de media por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, el peor dato en más de un mes.



Hay que recordar que según las proyecciones estadísticas que maneja el Gobierno foral, de los nuevos casos diarios aproximadamente el 5 % acabará hospitalizado, el 0,5 % en una cama UCI y el 0,5 % fallecerá.



Milagro, con cierre perimetral desde la pasada medianoche, añadió 14 casos más, casi un centenar ya en los últimos días para una población de 2.400 habitantes. En la lista diaria de positivos por municipios y zonas de salud, le siguieron Burlada con 12, Buztintxuri con 10, el barrio pamplonés de San Juan con 9, Villava-Atarrabia con 8, Chantrea con 7, Berriozar, Tudela, Arguedas, Casco Viejo-I Ensanche, Ermitagaña y Barañáin, con 6, y Altsasu, Ansoáin y Rochapea con 5. Pamplona acumuló 57 en total. EN BREVE AMPLIAREMOS LA INFORMACIÓN







Los temores de los responsables de Salud del Gobierno foral de cara a un posible repunte del coronavirus en Semana Santa han quedado plasmados en los últimos días en los informes que radiografían la situación en la Comunidad Foral. Al respecto, Salud Pública advierte de que "preocupan" los próximos días festivos, "ya que como se ha venido demostrando en esta pandemia y en concreto en Navidad, la movilidad y la interacción entre familias no convivientes y/o social son dos factores de riesgo en la transmisión del virus. Por ello, es necesario mantener y reforzar las medidas preventivas para mantener/disminuir los valores de los indicadores de transmisión y minimizar la aparición de una nueva ola".



Así, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Navarra avaló ayer judicialmente la prórroga de las restricciones respaldado precisamente en las opiniones de los expertos de Epidemiología. Dichos especialistas concluyen que "existe el riesgo alto de llegar los días festivos de Semana Santa con una tendencia creciente en el número de personas infectadas y en la repercusión asistencial de dicho incremento. Estas son fechas con menor actividad asistencial y mayor tendencia a la socialización, el contexto favorable para la producción de una cuarta ola de Covid-19. Por estos motivos se hace necesario, en base al aprendizaje de los pasados meses, mantener medidas de prevención comunitaria estrictas que controlen el riesgo, seguir monitorizando el efecto de las medidas adoptadas y estar preparados para adoptar de nuevo medidas más estrictas en la comunidad y reactivar recursos asistenciales si fuera necesario en las próximas dos semanas", refleja el informe que firma Alfredo Martínez, gerente del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN).







Las restricciones para frenar la covid-19 siguen modificándose conforme la situación epidemiológica varía. Ahora, a las puertas de la Semana Santa, los casos del virus han vuelto a multiplicarse advirtiendo una temida cuarta ola, por lo que el Gobierno de Navarra acordó el pasado miércoles mantener las restricciones del pasado puente de San José y durante dos semanas más, hasta pasadas las fiestas de Semana Santa, salvo que los datos obliguen a tomar otras medidas más restrictivas.

Las limitaciones prorrogadas afectan al cierre perimetral de la Comunidad Foral, al toque de queda entre las 23.00 y las 06.00 horas, a las reuniones, que se reducen en espacios públicos a cuatro personas si es un ámbito cerrado, a seis si es abierto y a la unidad convivencial cuando sea un espacio privado, y a los aforos, en el caso de los interiores de la hostelería del 30% y sin servicio de barra.

¿Cuántas personas podemos juntarnos en espacios públicos?

Las reuniones en espacios públicos cerrados quedan limitadas a cuatro personas y en espacios públicos abiertos a seis personas, salvo que se trate de personas de la misma unidad convivencial. Las reuniones en lugares de tránsito público y las manifestaciones podrán limitarse, condicionarse o prohibirse cuando no quede garantizada la distancia personal necesaria.

¿Cuántas personas podemos juntarnos en una reunión privada?

Sólo podrán juntarse en domicilios los convivientes, incluyendo a las personas cuidadoras y de ayuda. No estarán incluidas en la limitación prevista las actividades laborales, institucionales, de transporte y de los centros docentes que impartan educación, incluida la enseñanza universitaria, ni aquellas para las que se establezcan medidas específicas.

¿Podemos salir de Navarra durante la semana Santa?

No. Hasta el 9 de abril, la Comunidad Foral continúa con confinamiento perimetral, fecha en la que será revisado. Sigue restringida la libre entrada y salida de personas de Navarra, salvo por las excepciones previstas bien justificadas y por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

¿Podemos ir a una casa rural, incluida la Semana Santa?

Sí, ahora bien, hay que tener en cuenta los siguientes supuestos. En casas rurales, apartamentos y viviendas turísticas que se alquilan en su totalidad, las reuniones en espacios privados se limitan a la unidad convivencial. En cuanto a las casas rurales que se alquilan por habitaciones, la ocupación de zonas comunes de hoteles y alojamientos turísticos no podrá superar el 50% de su aforo máximo permitido, debiendo mantenerse en todo momento, la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros.

¿Se puede fumar en las terrazas de bares, cafeterías, restaurantes€?

Sigue prohibido fumar, vapear o usar dispositivos susceptibles de liberar nicotina, en las terrazas en el caso de que no se pueda garantizar la distancia de 2 metros de las personas que se encuentren en la terraza. No obstante, ahora el Gobierno foral recomienda a los clientes no fumar al existir mayor riesgo de contagio.

¿Qué condiciones debe seguir el transporte?

Sigue reducida la ocupación de los vehículos del Transporte Urbano Regular al 50%. En el caso que dispongan de ventanillas susceptibles de apertura, la novedad se aplica en que deberán permanecer todas abiertas para la circulación del aire.

Datos del miércoles

En la jornada del miércoles se detectaron en Navarra 158 nuevos casos, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar en el sistema público de salud 3.184 pruebas (1.955 pruebas PCR y 1.229 test de antígenos). La tasa de positividad se situó en un 4,9%. Por otra parte, se produjeron 10 ingresos relacionados con el coronavirus, uno de ellos en la UCI, pero no se registraron fallecimientos por esta enfermedad. El número total de muertes confirmadas por esta causa en Navarra se mantiene en 1.121.

Por zonas, en Pamplona y su comarca se registraron el 49% de los casos, en el área de Tudela el 27% y en la de Estella-Lizarra, el 11%. Los demás positivos (13%) se reparten por otras zonas. En cuanto a la distribución por franjas de edad de los nuevos casos registrados, los grupos mayoritarios son el de 45-59 años con el 26%, y el de 30 a 44 años con el 21%. A continuación, se sitúan los grupos de menores de 15 años con un 19%, y el de 15 a 29 años, con un 16%. Finalmente, se encuentran los grupos de 60 a 75 años, con el 13%, y el de mayores de 75 años con un 5% de los nuevos contagios. La edad media de los nuevos positivos se sitúa en los 40,3 años. Con respecto al género, el 55% de los casos son mujeres y el otro 45%, hombres.

Desde la perspectiva de la ocupación hospitalaria, según informó ayer el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, 95 personas permanecen ingresadas con y por covid (cuatro más que el miércoles), 19 de las cuales se encuentran en puestos UCI (uno más) y otras siete en hospitalización domiciliaria (una menos). Los demás, 69 pacientes, están en planta.

La incidencia acumulada de infecciones por el virus se sitúa en Navarra en 53.238.