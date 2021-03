Coronavirus en Navarra: 157 nuevos positivos el miércoles, 21 de ellos en Milagro, que se cierra mañana

Navarra detectó este miércoles 157 nuevos casos de infección por Covid-19, 14 menos que en la jornada anterior, según datos aún provisionales del Departamento de Salud.





Los casos de la variante británica están aumentando en la Comunidad Foral desde mediados de enero, y suponen ya el 85% de las muestras analizadas, lo que conlleva un aumento de transmisión, de contagiosidad, de la hospitalización, de las defunciones y probablemente de la gravedad. Según los últimos datos de Sanidad, Navarra es la tercera Comunidad con peor dato de incidencia acumulada, superando los 185 casos por 100.000 habitantes en 14 días, cuando la media supera los 132.



Milagro, que a partir de esta medianoche establece el cierre perimetral y el cierre del interior de la hostelería, acumuló ayer 21 casos más, con una incidencia superior a los 1.800 en 14 días. En la lista diaria de casos por municipios y zonas de salud, le siguen Buztintxuri, con 10 positivos, Ansoáin, con 8, San Jorge, con 7, Tudela y Sarriguren, con 6, II Ensanche, San Juan, Urdiain y Valtierra, con 5, y Arguedas, Lodosa, Rochapea y Chantrea con 4. Pamplona sumó 44 casos en total. EN BREVE HABRÁ AMPLIACIÓN









Se mantienen las restricciones... de momento



Situación "preocupante"



Datos del martes

El Gobierno de Navarra ha acordado mantener las restricciones contra la covid-19 del pasado puente de San José y durante dos semanas más, hasta pasadas las fiestas de Semana Santa , salvo que los datos obliguen a tomar otras medidas más restrictivas. Una prórroga que según indicó en rueda de prensa la conseja de Salud, Santos Induráin, se monitorizará y evaluará con los datos epidemiológicos diariamente por si fuera necesario adoptar medidas diferentes antes del 8 de abril.En este sentido Induráin comentó que el decreto foral de la presidenta, es decir, el documento de acciones coordinadas que se aplica en todas las comunidades, vigente hasta el 9 e abril, "no permite flexibilizar actuaciones por mucho que cambie la situación epidemiológica", pero sí ser más restrictivos y por lo tanto podría haber un endurecimiento de las normas antes de finalizar las dos semanas si se considera necesario.Las limitaciones prorrogadas afectan alde la Comunidad Foral, al toque de queda entre las 23.00 y las 06.00 horas, a las reuniones, que se reducen en espacios públicos a cuatro personas si es un ámbito cerrado, a seis si es abierto y a la unidad convivencial cuando sea un espacio privado, y a los aforos, en el caso de los interiores de la hostelería del 30% y sin servicio de barra. Sin embargo, según adelantaron a última hora de ayer varios medios, Sanidad planea modificar los indicadores para. El documento, que lleva trabajándose desde diciembre y ya ha tenido un primer visto bueno de las comunidades en la Ponencia de Alertas del 3 de marzo, no llegó para Navidades y tampoco llegará para Semana Santa. Este jueves se tratará en la Comisión de Salud Pública y aún deberá ratificarse en Consejo Interterritorial, apunta eldiario.es.Son unas limitaciones que el vicepresidente del Gobierno,, precisó que afectan a las personas "presentes en la Comunidad Foral", sean de Navarra, de otras comunidades autónomas o ciudadanos extranjeros, aunque en el caso de las fronteras de los estados la competencia es europea, punto en el que afirmó que la presencia de ciudadanos franceses en Navarra "no está provocando situaciones de riesgo, más allá de las situaciones de riesgo que ya existen en el conjunto de la población", indicó."El virus nunca falla, siempre está al acecho y no podemos relajarnos ni la ciudadanía ni la Administración. El panorama nos preocupa, pero confiamos en un penúltimo esfuerzo de la sociedad, tenemos que contener la cuarta ola porque trae más contagios, más ingresos y más fallecimientos", concluyó la consejera de Salud.. Se permite el consumo en el interior de los locales con un aforo del 30%. El consumo será sentado en la mesa y la mascarilla será obligatoria, menos en el momento puntual de la consumición. La distancia entre mesas será de 2 metros y no podrán superar las 4 personas. Se podrá aumentar hasta 6 cuando las dimensiones de la mesa permitan garantizar la distancia de 1,5 metros. En las terrazas, que solo podrán tener un máximo de dos paredes, el aforo es del 100%. El horario de cierre será a las 21 horas y se podrá servir a domicilio hasta las 22.30.La consejera de Salud, Santos Induráin, alertó ayer de la "tendencia al alza" de la covid-19 en Navarra, una situación preocupante cuando se está en la antesala de la Semana Santa, unas fechas en las que "aumentará el riesgo al incrementarse la interacción social". "Los datos de incidencia, los contagios y la presión hospitalaria están despertando nuestra alerta", destacó. Induráin echó mano del informe epidemiológico de la semana pasada para explicar la situación al alza del virus en Navarra y detalló que del 15 al 21 de marzo se confirmaron 625 casos por PCR o por antígeno , con un ascenso del 54% respecto a la semana anterior.El 74% de estos nuevos casos eran sintomáticos y el 73% habían sido contactos de otros casos confirmados. El ámbito del domicilio sigue siendo el más frecuente (46%), seguido por el de los casos que desconocen el origen de la infección (27%), y por el ámbito social que incluye reuniones de familiares no convivientes (16%). La transmisión en el ámbito laboral supone el 5,4%, y en el escolar el 5,4% de los casos. Las tasas ascienden de forma muy acusada en el Área de Estella (184 por 100.000), y en menor medida en las Áreas de Tudela (122 por 100.000) y Pamplona (71 por 100.000). La semana pasada se confirmaron dos casos en residentes en centros sociosanitarios. Los ingresos también aumentaron, con 42, frente a los 34 de la semana anterior. Lo mismo en UCI que han pasado de 6 a 11 casos y se mantuvieron estables las defunciones por con 6 semanales.El informe concluye que se observaen la transmisión de covid-19 que se podría explicar en el aumento de la interacción social en las últimas semanas. Como los niveles de incidencia son todavía relativamente bajos, "pequeños ajustes podrían ser suficientes para retornar la situación bajo control".En la jornada del martes se detectaron en Navarra 171 nuevos casos, siendo el mayor número de casos registrados desde el pasado 6 de febrero. Estos datos fueron facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar en el sistema público de salud 3.095 pruebas (1.971 pruebas PCR y 1.124 test de antígenos). La tasa de positividad se situó en un 5,5%.

En esta misma jornada se produjeron seis ingresos relacionados con el coronavirus, dos de ellos en la UCI, y no se registraron fallecimientos por esta enfermedad. El número total de muertes confirmadas por esta causa en Navarra se mantiene en 1.121.

Por zonas, en Pamplona / Iruña y su comarca se registraron el 46% de los casos positivos, en el área de Tudela, el 27% y en la de Estella-Lizarra, el 10%. Los demás positivos (17%) se reparten por otras zonas de Navarra. En cuanto a la distribución por franjas de edad de los nuevos casos registrados, los grupos mayoritarios son el de 45-59 años, con el 29%, y el de 30 a 44 años, con el 20%. A continuación, se sitúan los grupos de menores de 15 años y de 15 a 29 años, ambos con el 16%. Finalmente, el grupo de 60 a 75 años, registra el 14%, y el de mayores de 75 años, el 5% de los nuevos contagios. La edad media de los nuevos positivos se sitúa en los 41,2 años. Con respecto al género, el 61% de los casos son hombres y el otro 39%, mujeres.

Desde la perspectiva de la ocupación hospitalaria, según informó ayer el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, 91 personas permanecen ingresadas con y por la covid (una menos que el martes), 18 de las cuales se encuentran en puestos UCI (uno más que el martes) y otras ocho en hospitalización domiciliaria (una menos que el martes). Los demás, 65 pacientes, están en planta habiendo dado positivo anteriormente en una prueba PCR.

La incidencia acumulada de infecciones por el virus, según los reportes diarios y una vez realizado el correspondiente ajuste mensual con los datos del Ministerio de Sanidad, se sitúa en Navarra, por tanto, en 53.080 casos positivos.