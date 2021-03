Educación da por hecho que no habrá centros que segreguen por sexos el próximo curso

pamplona – El Gobierno foral renovará los conciertos educativos para la etapa de Educación Primaria de los próximos seis cursos con los 46 centros que lo han solicitado, después de entender que todos ellos se han comprometido a cumplir la normativa de la Lomloe, que impide acceder a esta financiación pública si segregan las aulas por sexos. Los 46 centros, entre los que se encuentran dos que hasta este momento impartían este tipo de educación segregada por sexos, Miravalles-El Redín e Irabia-Izaga, recibirán en los próximos seis cursos –desde el que se inicia en septiembre de 2021 hasta el que finaliza en junio de 2027– un total de 266 millones de euros, una cantidad estimada, al depender de los alumnos que al final cursen estudios en ellos.

Los dos centros no lo dan por hecho Pero pese a dicho anuncio, anoche, los dos colegios implicados Miravalles-El Redín e Irabia-Izaga puntualizaron la postura del consejero y no dan su brazo a torcer en seguir con su educación segregada. En un comunicado explicaron que cumplirán con el marco normativo actual, la Ley Celaá, "y el que se deriva de las sentencias del Tribunal Constitucional que declaran que la educación diferenciada es un modelo legítimo y no discriminatorio y así se ha hecho constar en la documentación aportada para renovar el convenio. Consideramos que la Lomloe es una ley cuestionada por amplios sectores de la sociedad y, a fecha de hoy, se han presentado varios recursos de inconstitucionalidad, referidos a la libertad de elección de los padres a la educación especial y a la diferenciada".

Preguntado al respecto por los dos centros incluidos en los conciertos y que tradicionalmente han segregado a los alumnos según su sexo, el consejero aseguró no tener "por qué dudar de lo que han trasladado" en su declaración de solicitud de renovación de los conciertos de que "el centro cumple con todos los requisitos exigidos en la norma", siendo esta la de la Lomloe, que impide la segregación de aulas por sexos o la admisión de alumnado de un solo sexo para acceder a la financiación pública.

Dada esta declaración firmada por los 46 centros y "ante la expresa admisión de que van a aceptar y cumplir" estas condiciones, la comisión formada al efecto aprobó este lunes renovar los conciertos con todos ellos, si bien Gimeno indicó que hay instrumentos para "comprobar" el cumplimiento de estas cuestiones con inspecciones que, desde septiembre, se realizarán de oficio en todos los centros, como habitualmente.

"El departamento de Educación ha hecho lo que debe: dado que todos los centros han cumplido con todos los requisitos, se les concede el preceptivo concierto", insistió el consejero, que aseguró que su departamento "se congratula de que nuevos centros hayan plasmado con su rúbrica el compromiso de educar conjuntamente a niños y niñas y aplicar la fórmula pedagógica que creemos más sensata en coeducación, igualdad, convivencia y el modelo educativo de este gobierno".

En cuanto al concierto de todos los centros asciende a un montante total de 43,9 millones para el curso 2021-22, para el que se han contabilizado 587 unidades en Educación Primaria –tres menos que en el curso actual–, señaló Gimeno, quien dijo que se "congratula" por el compromiso que todos los centros han firmado por escrito para recibir estos conciertos, que beneficia a estos colegios y a las familias de los estudiantes matriculados en ellos.