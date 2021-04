Santos Induráin: "Hay que frenar el contagio, la situación en hospitales se está ya tensionando"

pamplona – A la meseta le ha salido una cresta difícil de hollar. La presidenta navarra, María Chivite, vislumbraba, o esperaba al menos a principios de esta semana que los contagios en la Comunidad Foral entraran "en una fase de meseta", a la vista de que durante la semana anterior (hay que recordar que en Semana Santa se redujo el número de pruebas) seguía creciendo el número de casos pero en un porcentaje mucho más reducido que los días anteriores. Ayer, la consejera Induráin indicó que la situación actual dista mucho de una planicie y que preocupa. "Estamos en una fase de mayor incidencia. No estamos en una meseta de los contagios sino en un ascenso. Se tomaron medidas precoces y anticipadas en los ámbitos de reuniones privadas, para que fueran de solo convivientes, y el cierre del interior de la hostelería, medidas que se adoptaron con incidencias más reducidas que en ocasiones anteriores. Pero se nota que ha habido más interacción social, más movilidad y la cepa británica, que origina el 98% de los contagios, provoca más repercusión en hospitalizaciones y en UCI".

Induráin afirmó que estas derivaciones de contagiados a hospitales se observan a los 14 días de haber contraído la infección y que este crecimiento "es más rápido que en olas anteriores". Por ello, Induráin aconsejó que las personas se aislen "en cuanto perciban los primeros síntomas y contactar con el centro de salud para llegar a tiempo y prevenir situaciones graves".

baja la edad media de los hospitalizados y sube la gravedad La consejera se refirió a que la edad media de las personas hospitalizadas por covid es menor porque se ha protegido con la vacuna a mayores de 80 años. La afectación es menor en ese grupo de edad y por eso la edad ha bajado. Pero la relajación no es buena. Hay pacientes de menos edad y más graves que en olas anteriores".

En un mensaje rotundo, Induráin desglosó que "estamos en una situación delicada y preocupante. Los indicadores de incidencia son elevados, se está tensionando el sistema hospitalario, y no queremos plantear que haga falta alguna suspensión de intervenciones quirúrgicas".

riesgo por mayor interacción Así, explicó que en este momento, en el corto plazo, todavía no se contempla un aplazamiento de cirugías que se realizan en los hospitales –circunstancia que se dio tanto en la primera como en la segunda ola– pero en el horizonte, siempre cuando empiezan a crecer las hospitalizaciones, "existe una programación y unos planes de contingencia. El hecho de desprogramar intervenciones es un riesgo también a tener en cuenta. Es lógico que a Urgencias llegan muchos pacientes que no son de covid, se opera a mu-chas personas no afectadas por covid, y ese factor hay que tenerlo en cuenta, por eso cuando se habla de responsabilidad colectiva también hay que concienciar de eso para cortar la transmisión del virus", zanjó.

la cita, en maristas

La consejera se vacuna hoy

Le corresponde el suero de AstraZeneca. La consejera de Salud, Santos Induráin, se vacunará hoy frente al covid-19 con AstraZeneca, al corresponderle esta vacuna por su grupo de edad. Induráin acudirá a vacunarse al antiguo colegio de Maristas de Pamplona, que precisamente hoy entra en funcionamiento como nuevo espacio de vacunación. La consejera nació en 1959 por lo que, según informó el Gobierno de Navarra, ha sido citada para ser vacunada por grupo de edad y con la vacuna que le corresponde en la estrategia, AstraZeneca. Cabe recordar que Navarra, siguiendo el acuerdo del Consejo Interterritorial de Sanidad, ha decidido continuar con el uso de la vacuna de AstraZeneca en el tramo de edad de 60-65 años (nacidos ente 1956 y 1961), pero ha suspendido, por "razones de máxima precaución ante posibles efectos adversos minoritarios", su inoculación a menores de 60. Próximamente se extenderá el grupo de 60-65 hasta los 69 años.

"Las personas que no se vacunan tienen que pensar también en una responsabilidad colectiva" MARIAN NUIN Directora de Salud Pública

"Hay que aislarse en cuanto empiecen los síntomas para cortar la transmisión del virus" santos induráin Consejera de Salud de Navarra