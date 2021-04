Chivite confía en que no haya que prorrogar el estado de alarma en mayo

La presidenta de Navarra, María Chivite, considera "precipitado pensar que a partir del 9 de mayo tengamos que prorrogar el estado de alarma" y ha sostenido que esta semana y la que viene "son claves para ver la evolución" y decidir también sobre si se prorrogan o no las restricciones en vigor en la Comunidad Foral hasta el 22 de abril.

"Me gustaría que el 9 de mayo no tuviéramos que prorrogar el estado de alarma pero todo dependerá de los datos que tengamos encima de la mesa", ha sostenido en una entrevista en "Onda Cero", en la que ha remarcado que no da por hecho "absolutamente nada, todo tendrá que ver con la evolución de la pandemia".

En cualquier caso ha reiterado que las comunidades tienen instrumentos para ir tomando medidas, basadas en informes técnicos y avaladas por la justicia, para actuar si es preciso en el caso de que el Gobierno central no prorrogue el estado de alarma y que por tanto se levante el toque de queda.

"Si todos los servicios están cerrados y además se regula lo que se puede hacer en el espacio público, no hay toque de queda pero hay otros instrumentos", ha comentado en ese sentido.

En cuanto a la prórroga de las restricciones en vigor en la Comunidad Foral más allá del 22 de abril, la presidenta ha señalado igualmente que es "pronto" y que hay que esperar a la evolución durante esta semana y la próxima "para ver si ya empezamos en meseta y por supuesto posteriormente a bajar antes de decidir si prorrogamos las restricciones".

Chivite ha reconocido que les "preocupa" la tasa de ocupación de las UCI, con más personas de las que hubo en la ola de después de Navidad, lo que está relacionado con "la mayor gravedad" de la cepa inglesa, a la que ha achacado también la alta incidencia. No obstante ha comentado que todavía es pronto para hablar de reprogramaciones.

En cuanto a la vacunación, la presidenta ha destacado el porcentaje mínimo (3,9 %) de rechazo a la vacunación con AstraZeneca que está habiendo en la Comunidad Foral, frente a lo que está sucediendo en otras autonomías.

Ha insistido en que pese a las contraindicaciones que tiene, "como todos los medicamentos", es "mayor el beneficio que todos los efectos colaterales, los riesgos son muchísimo menores que el beneficio".

A quienes están pendientes de la segunda dosis les ha pedido un "poco de paciencia" y se ha remitido a las decisiones que se adopten teniendo en cuenta estudios científicos y técnicos, tras lo que ha subrayado que es "importante una respuesta uniforme y única de todas las comunidades, porque sino se lanza un mensaje contradictorio que preocupa a la población".

Sobre la nueva vacuna de Janssen, de una única dosis, ha indicado que entre hoy mañana el Ministerio dirá la cantidad que llegará a Navarra, si bien ha adelantado que "no serán muchas" puesto que a España llegarán unas 300.000.

Chivite se mostrado contraria a que cada comunidad negocie la llegada de vacunas por su cuenta y aun reconociendo que es "mejorable" la negociación que ha hecho la Unión Europea con las farmacéuticas, se ha remitido a ese ámbito. "No es leal negociar fuera de lo que es un marco europeo o estatal", ha aseverado.

Tras apuntar que después un año de pandemia van aprendiendo día a día, ha señalado que espera que el verano sea mejor que el pasado. "Si se afronta con los mayores de 60 años vacunados tendremos un verano con restricciones pero mejor", ha opinado.