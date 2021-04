'Break Out': un juego de reflexión sobre los refugiados

La ONG Alboan lleva más de cuatro años trabajando en la propuesta educativa llamada Más allá de las fronteras, que trata de reflexionar sobre la situación que viven las personas refugiadas al salir de su país. "Este año la propuesta que hemos planteado es un plan de fuga, un Break Out, que para los alumnos es bastante motivador", cuenta Ani Urretavizcaya, responsable de educación de Alboan y una de las coordinadoras de la actividad que se desarrolla en el Colegio San Ignacio de Pamplona. "El juego consta de cinco fases en las que tienen que utilizar sus teléfonos móviles para leer los códigos QR para superar las pruebas", explica. Una vez terminadas se hace una reflexión en grupo. "Hacemos hincapié en la capacidad que tienen ellos de acoger a las personas", señala. La actividad se desarrolla por tandas de 32 alumnos que luego se dividen en pequeños grupos.

Alumnos del Colegio San Ignacio realizando la actividad.

Con este tipo de juegos quieren reforzar los valores de solidaridad, "ellos son quienes pueden cambiar el futuro". Mediante estas dinámicas "queremos que valoren las dificultades que sufren estas personas que tienen que salir de sus hogares por una situación forzada, no es por un capricho", exclama. "La temática concreta en la que estamos trabajando son los desastres medioambientales, que son en este momento las que más movilidad forzada están generando a nivel mundial", destaca y ve necesario "que aprendan, vean las dificultades que tienen y que se planteen qué harían en su lugar". Su objetivo es remover conciencias y "ver qué puedo hacer para mejorar cuando estas personas son mis vecinos, compañeros de clase y cómo puedo hacer que se sientan acogidos", expresa Urretavizcaya. "Tenemos la capacidad de acoger y ser acogidos", algo que la responsable de Alboan no quiere que olviden. Por ello les entregó al final de la actividad una banderola con el hahstag #somosacogida.

Estudiantes realizando una de las actividades de Break Out.

'Break Out', remover conciencias



La dinámica es muy parecida a lo que se conoce como scape room a modo de gymkhana. "La actividad se centra en el papel que nos toca en el juego y empatizar con su historia para al final del Break Out tener un debate y reflexión sobre lo aprendido", relata Xabi Pérez, monitor de la actividad. Alboan lleva preparando en este proyecto desde septiembre. "Yo siempre apuesto por la educación como herramienta de cambio", destaca. Una vez que están todos sentados en círculo en el suelo de la carpa, Pérez les lanza una pregunta, "¿hay algo que os haya sorprendido?". La respuesta generalizada en el grupo era la cantidad de personas migrantes que hay por desastres medioambientales. "Un total de 24,9 millones de personas salen de sus países a causa de desastres medioambientales", detalla. Otro de los temas de controversia fue la dificultad para conseguir asilo. "En la actividad Papeles Rotos, si no hubiéramos puesto una serie de indicaciones no sería tan sencilla de superar, ya que es una tarea muy complicada conseguir regularizar su situación y documentación para esas personas que buscan asilo", aclara. "Otro punto a destacar es el de las grandes distancias que recorren a pie para llegar a su destino", señala. Esta reflexión sobre los derechos fundamentales de las personas les lleva a ver "que muchos de ellos se vulneran y eso no es solo peligroso para esa persona en particular, sino también para toda la comunidad como se ha visto con la crisis sociosanitaria por la covid-19", declara.

Xabi Pérez, monitor de Break Out, junto a algunos estudiantes.

Fomentar valores



"Con nuestros actos podemos ayudar a mucha gente", cuenta María Lucía Llop, estudiante de Pedagogía y Magisterio en la Universidad de Navarra, procedente de Perú, está actualmente realizando sus prácticas curriculares con Alboan y ve "realmente necesario fomentar a la juventud en estos valores de acogida". Para ella es importante "que sepan que no solamente los políticos son los que pueden cambiar el mundo, que ellos también y empieza con el simple acto de acercarse a otra persona y hablarle", expresa la joven.

Alumnos de 3º de la ESO del Colegio San Ignacio de Pamplona realizando la actividad Break Out.