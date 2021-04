Coronavirus en Navarra: los nuevos casos de Covid-19 bajan un 6% en lo que va de semana

Navarra detectó el miércoles 182 nuevos casos de Covid-19, según datos aún provisionales del Departamento de Salud. Son 14 menos que el día anterior e inferiores a los 188 de la pasada semana y los 222 de hace 14 días. En lo que va de semana los casos han descendido un 6 %. La incidencia acumulada baja tanto en los últimos 14 días, a 405, como en los últimos 7, cerca ya de 175.



En el día de ayer se realizaron un total de 2.396 pruebas, entre PCR y test de antígenos, lo que arroja una tasa de positividad del 7,6 %.



A lo largo de la última semana se han detectado 188 casos el pasado miércoles (7,4%), 203 el jueves (7,4%), 150 el viernes (7,7%), 139 el sábado (5,4%), también 139 el domingo (10,1%), 155 el lunes (5,9%) y 196 el martes (7,1%).



En cuanto a la vacunación, este miércoles se administraron 3.299 dosis. En total en Navarra, se han administrado 201.329 vacunas y 59.207 personas ya han completado las dos dosis de su pauta de vacunación.



Ayer el barrio pamplonés de Chantrea encabezó el listado diario de casos por municipios y zonas de salud, con 9, seguido de Milagrosa, con 8. Pamplona registró 55 contagios en total, el 30 %. Atención también a Ansoáin, San Juan y Villafranca, que acumularon 7, Ermitagaña y Barañáin, con 6, Castejón, San Jorge, San Adrián y Casco Viejo de Pamplona, con 5, o Altsasu, Berriozar, Cintruénigo, Corella, Etxarri Aranatz y Fitero, con 4. EN BREVE HABRÁ AMPLIACIÓN













El departamento de Salud del Gobierno de Navarraen el que se encuentra la Comunidad Foral en cuanto a la evolución epidemiológica de covid-19 se refiere, una situación a la que se ha llegado a pesar de bajar "ligeramente" el número de casos por semana, una bajada que puede no marcar necesariamente una tendencia de caída. De hecho, en los próximos días podría "no descender y estabilizarse" en parte por "el riesgo" que se produce por parte de una parte de la población en reuniones privadas. "Hay agotamiento, cansancio, la gente ha desconectado . De 196 contagios en un día, 124 (63%) han sido en domicilios, según los datos de los rastreadores", anunció ayer el director general de Salud, Carlos Artundo, en una rueda de prensa en la que también estuvo presente la consejera del departamento, Santos Induráin.Este importante foco de contagio, el de los, ha sido predominante "incluso en localidades cerradas perimetralmente", por lo que Artundo llamó a "tomar todas las medidas" y así, "respetando la burbuja de convivientes" evitar en medida de lo posible el riesgo de no terminar de doblegar la cuarta ola."En estos momentos tenemos el riesgo fundamental en los domicilios, donde algunas personas están socializando en los interiores", enfatizó Artundo, insistiendo en que "hay que ganar tiempo, y hay que hacerlo sí o sí" para avanzar en el proceso de vacunación.En cuanto a los indicadores actuales, ambos responsables destacaron el, muy influenciados por una cepa británica que duplica la posibilidad de terminar hospitalizado. Los números son altos, los hospitales están muy tensionados , y éste es un momento bastante decisivo", advirtió el director general de Salud, que estableció en un "riesgo medio" el nivel de alerta que permite convivir con el menor número de restricciones y con el avance de la inmunización a través de los diferentes sueros.De no relajar la actual ocupación en el sistema sanitario, los hospitales navarros comenzarán esta semana"de forma progresiva en función de la evolución de los datos", y de hecho ya hay planes de contingencia para ello. "Necesitamos adhesión y complicidad de la población para no llegar hasta ahí", apeló Artundo, que avisó que en los últimos días hay muchas personas que se están poniendo en contacto "tarde" con los servicios de emergencias, por lo que en apenas unas horas pasan de entrar por Urgencias a terminar ingresados en UCI. "Hay que llamar y comunicarse cuanto antes cuando hay síntomas. Así, además, se disminuye la cadena de contagios", sentenció.Elen Navarra sigue su curso y Salud espera tener finalizada esta semana la vacunación de los 40.000 mayores de 80 años (al menos con una primera dosis) tras realizar una "repesca" en este grupo de edad para ofrecer una segunda oportunidad a los que no pudieron o quisieron vacunarse tras el primer requerimiento. Su inmunización terminaría a finales de abril o la primera semana de mayo.También esta semana habrá recibido una primera dosis la mitad de la población de entre 70 y 79 años (55.000 personas), que desde hoy empezarán con Janssen. Por ello se prevé que estén protegidos al menos en una primera vuelta para la semana del 3 al 9 de mayo. El proceso completo, si no hay imprevistos con las remesas, estaría concluido para finales de mayo o principios de junio.En paralelo se está vacunando con AstraZeneca(48.000 personas), que en más de la mitad de los casos tienen ya una dosis. Y están preparados los dispositivos para poder arrancar el tramo de 66-69 años (25.000 personas) que podrán vacunarse con Pfizer, Moderna o AstraZeneca, en función de la cantidad de vacunas de cada una.Respecto a los sanitarios de segunda línea y los profesionales de sectores esenciales menores de 60 años que están pendientes de la segunda dosis de AstraZeneca, Salud anunció que va a esperar a un informe del Instituto Carlos III que decidirá cuál es la mejor opción para ellos.. Uno de cada diez navarros que se encuentra en la población diana para vacunar ya ha recibido las dos dosis del tratamiento.. En Pamplona se une a las sedes de vacunación el Polideportivo de la UPNA. Se seguirá vacunando en el antiguo Maristas, Forem y el frontón del complejo universitario.. Salud aseguró ayer que esperará al informe del Instituto Carlos III para determinar cuál es la postura a determinar para aquellas personas menores de 60 pendientes de recibir la segunda dosis de AstraZeneca.Navarra detectó el martes 196 nuevos casos, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar en el sistema público de salud 2.744 pruebas (1.739 PCR y 1.005 test de antígenos). La tasa de positividad se situó en un 7,1%.

Por otro lado, 212 pacientes permanecían el martes ingresados por covid en los centros de la red hospitalaria de la Comunidad foral, siete menos que la jornada anterior. También se produjeron 16 ingresos relacionados con el virus, dos de ellos en la UCI, y se notificaron dos fallecimientos de días previos, una mujer de 54 años y un hombre de 75 años.

Sobre los nuevos contagios, por zonas, en Pamplona y su comarca se registraron el 45% de los casos positivos, en el área de Tudela el 13% y en el área de Estella-Lizarra, el 13%. Los demás positivos (29%) se reparten por otras zonas. En cuanto a la distribución por franjas de edad de los nuevos casos registrados, los grupos mayoritarios son el de 45 a 59 años, con el 27%, y el de menores de 15 años, con un 21%. A continuación, se sitúan los grupos de 30 a 44 años, con el 19%, y los de 15 a 29 años y de 60 a 75 años, ambos con un 13%. Finalmente, se encuentra el grupo de mayores de 75 años, con un 7% de los nuevos casos..

Desde la perspectiva hospitalaria, según informó el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, 212 personas permanecen ingresadas con y por covid (siete menos que el día anterior), 41 de las cuales se encuentran en la UCI (dos menos) y otras 16 en hospitalización domiciliaria (cuatro más). Los demás, 155 pacientes, están en planta (nueve menos). Todas estas personas dieron positivo en una prueba PCR y ocupan espacios covid.La incidencia acumulada de infecciones se sitúa en Navarra en 58.122 casos.