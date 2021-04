Coronavirus en Navarra: los casos diarios rozan los 200, pero rebajan los 213 del martes pasado

Los nuevos casos de infección por Covid-19 en Navarra aumentaron el martes a 196, 41 más que el día anterior, según números aún provisionales del Departamento Salud, si bien están por debajo de los 213 del martes anterior y de los 198 de hace 14 días, de modo que la tendencia se mantiene ligeramente a la baja, con un 8 % menos de casos en lo que va de semana.



En el día de ayer se realizaron un total de 2.744 pruebas, entre PCR y test de antígenos, lo que arroja una tasa de positividad del 7,1 %.



A lo largo de la última semana se han detectado 213 casos el martes pasado (8%), 188 el miércoles (7,4%), 203 el jueves (7,4%), 150 el viernes (7,7%), 139 el sábado (5,4%), también 139 el domingo (10,1%) y 155 el lunes (5,9%).



En cuanto a la vacunación, este martes se administraron 3.926 dosis. En total en Navarra se han administrado 198.030 vacunas y 58.178 personas ya han completado las dos dosis de su pauta de vacunación.



La Comunidad, que durante la mayor parte de la cuarta ola ha mantenido los peores datos en incidencia acumulada a 14 días, continúa bajando este indicador en las últimas fechas, y ayer se encontraba en 426,3, casi el doble de los 230,95 casos por 100.000 habitantes que hay de media en el Estado, atendiendo a los datos oficiales de Sanidad. A pesar de este ligerísimo descenso, la Comunidad continúa superando los límites de riesgo extremo, establecido para cuando se superan los más de 250 casos, y se vio superada por la CAV (429).

Tudela acumuló el martes 20 de abril 13 positivos, y la capital Pamplona un total de 60, casi uno de cada tres. El barrio pamplonés de Chantrea encabezó la lista por zonas de salud, con 10 casos. Le siguieron Barañáin con 9, Funes con 8, Lodosa, Buztintxuri y Villafranca, con 7, Arizkun, Rochapea, Ermitagaña y San Adrián, con 6, y Etxarri Aranatz, Leitza, Estella-Lizarra, San Jorge y II Ensanche de Iruña, con 5.

Parece que la cuarta ola de covid-19 suelta el acelerador de los contagios, pero sus consecuencia siguen haciendo mella. En la jornada del lunes –la cuarta consecutiva con los positivos diarios estabilizados en torno a los 150– se registraron en Navarra 20 ingresos relacionados con el coronavirus, dos de ellos en la UCI, en donde se encuentran 43 pacientes. Se trata de la mayor cifra de hospitalizados en una sola jornada de esta cuarta ola, que no se daba desde el pasado 18 de enero, en plena tercera ola, cuando se igualó esta cifra.Para encontrar un día con más de 20 hospitalizados hay que irse hasta el 17 de noviembre, con 22 ingresos, en un momento en el que la segunda ola llevó al límite a los hospitales. En cuanto a los ingresos en UCI, las cifras son igualmente preocupantes: en lo que va de cuarta ola –desde el 10 de marzo hasta ahora– se han notificado 67 ingresos en UCI, mientras que durante la tercera ola –entre el 23 de diciembre y el 18 de febrero– se registraron 57, con una incidencia similar en ambos momentos.

Así las cosas, la ocupación actual de camas covid-19 en los hospitales navarros es de 219, nueve más que el día anterior, y 43 pacientes se encuentran en puestos UCI, uno más, y 164 están en planta, nueve más que el día anterior. Otras 12 personas se encuentran en hospitalización domiciliaria, una menos.

Con estas cifras, el porcentaje de camas covid ocupadas en Navarra es del 10,83%, según los datos reportados por la Comunidad Foral al Ministerio de Sanidad. Este porcentaje, superior al 10%, supone estar ya en un riesgo alto según los niveles de alerta elaborados por el Ejecutivo foral. Más preocupante es la situación en UCI, que con 43 pacientes el porcentaje de ocupación se eleva al 31,39%, un situación de riesgo muy alto al superar la barrera del 30%.

Aplazamiento de operaciones Sigue creciendo por tanto la presión en los hospitales, cuya tensión por la atención covid empieza a ser difícilmente compaginable con el resto de actividad ordinaria y esta semana se esperan. Ya lo apuntó el director gerente del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN), Alfredo Martínez, en una entrevista publicada en este periódico el pasado domingo: "En estos momentos no ha habido un impacto asistencial en lo no covid, pero la realidad es que ya lo tenemos previsto. Si en los próximos días se mantiene el nivel de presión o crece, tendríamos que empezar a desprogramar actividad no covid. El miércoles o a más tardar, el jueves (en referencia a hoy y a mañana)".

Martínez explicó que, por orden de prioridad, lo primero que se desprogramaría serían "aquellas cirugías que necesitan UCI y que puedan demorarse un par de semanas, porque si no haces esas operaciones es una cama de UCI que no tienes que ocupar. "Lo siguiente serían aquellas cirugías que no sean graves y que necesiten cama de convencionales", alertó.

Ocupación

10,83%

31,39%

Solo el 5% del grupo de 66-69 años ha recibido al menos una dosis

Navarra se acerca ya a las 200.000 dosis de vacunas inoculadas a grupos de riesgo y a los tramos de mayor edad. No obstante, según los datos facilitados el lunes por Salud, destaca la cobertura el tramo de edad de 66 a 69 años, que solo el 4,9% ha recibido al menos una dosis de la vacuna. El resto de grupos de mayor edad tienen una alta cobertura: se ha puesto al menos una dosis al 92,1% de los mayores de 80 años, al 46,8% del grupo comprendido entre los 70 y los 79 años y al 48,1% de los situados entre los 60 y los 65 años. En los tramos inferiores a los 60 años –por su pertenencia a diferentes grupos incluidos en la estrategia de vacunación (sanitarios, colectivos esenciales, etc.)– se ha inoculado también, con al menos una dosis, al 15,9% de los comprendidos entre los 50 y 59 años, al 12,3% del grupo entre los 40 y los 49 años, al 11% de los pertenecientes a la franja entre los 30 y los 39, al 11,3% de los situados entre los 20 y los 29 años, y al 1,9% de los menores de 19 años.

Que el grupo de entre 66 y 69 años tenga un porcentaje de cobertura tan bajo se explica porque es un tramo que va a recibir las dosis de AstraZeneca, con las que ha habido diferentes paralizaciones: se comenzó a inocular a menores de 55 años, se paralizó y se volvió a retomar a la par que se amplió hasta los 65 años. Entonces, Salud comenzó a inocular estas vacunas al grupo de 60-65 años. Tras ello, el pasado 8 de abril el consejo interterritorial amplió su uso hasta los 69 años, por lo que Salud tomó la decisión de terminar con el grupo 60-65 años y pasar después al de 66-69. Así lo explicó tras el consejo interterritorial en una nota en la que decía que una vez se está vacunando a la población de 60-65 años, "está previsto completar con el tramo que va de 66 a 69 cuando se fije la actualización de la estrategia".

4.800 nuevas dosis de AstraZeneca En la jornada del lunes se administraron en Navarra 4.386 dosis, lo que eleva el número de vacunas inoculadas a 194.104, de las 219.055 recibidas hasta el momento, tras la llegada esta mañana de 4.800 dosis de AstraZeneca.

Vacunas esta semana En cuanto al proceso de vacunación esta semana, el lunes se vacunó en el polideportivo de la UPNA, en FOREM y en el antiguo Colegio de Maristas; y ayer, hoy, mañana y el viernes se inocularán dosis en el polideportivo de la UPNA, y el viernes se hará también en Maristas, en horario de 8.30 a 21.10 horas. En lo que se refiere a las zonas rurales del Área de Pamplona, se vacunó ayer en Elizondo, Lesaka, Tafalla y Doneztebe; hoy en Lesaka, Irurtzun, Elizondo, Zizur y Echavacoiz; mañana en Irurtzun, Doneztebe y Peralta; y el viernes, en Sangüesa e Irurtzun.

En el Área de Salud de Tudela, el lunes se vacunó en Buñuel; ayer en Cascante; hoy en Cintruénigo; mañana en Corella; y el viernes en Valtierra. Por su parte, en el Área de Estella se vacunó ayer y se vacunará mañana en Estella, Lodosa, San Adrián, Villatuerta, Ancín-Amescoa, Allo, Viana y Los Arcos. Asimismo, esta semana se vacunará con AstraZeneca en el Hospital García Orcoyen de Estella hoy y mañana.

Cobertura por grupos

Al menos una dosis recibida

Mayores de 80 años 92,1%

70-79 años 46,8%

66-69 años 4,9%

60-65 años 48,1%

50-59 años 15,9%

40-49 años 12,3%

30-39 años 11%

20-29 años 11,3%

Menores de 19 años 1,9%

Las cifras

4.800

Dosis de AstraZeneca. Ayer se recibieron 4.800 nuevas dosis de AstraZeneca, que se suman a las 17.550 vacunas de Pfizer que llegaron el lunes.

56.155

Personas inmunes. Las personas que han completado su vacunación hasta la fecha son 56.155, tras haber recibido el lunes su segunda dosis 489.

Datos del lunes

Navarra detectó en la jornada del lunes 155 nuevos casos, tras cuatro jornadas consecutivas en torno a los 150 positivos. Según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), se realizaron en el sistema público de salud 2.633 pruebas (1.434 pruebas PCR y 1.199 test de antígenos) que han arrojado una tasa de positividad del 5,9%. Este indicador, también ha descendido en los últimos días y se acerca al 5% que Salud Pública considera como el porcentaje aceptable para tener controlada la pandemia. Por otra parte, el lunes se registró un nuevo fallecimiento, el de un hombre de 90 años que eleva el número total de muertes confirmadas por coronavirus en Navarra se sitúa en 1.146.

Sobre los nuevos contagios, por zonas, en Pamplona y su comarca se registraron el 46% de los casos positivos, en el área de Tudela el 18% y en el área de Estella, el 16%. Los demás positivos (20%) se reparten por otras zonas de Navarra. En cuanto a la distribución por franjas de edad de los nuevos casos registrados, los grupos mayoritarios son el de 45 a 59 años, con el 22%, y el de 30 a 44 años y menores de 15 años, ambos con un 20%. A continuación, se sitúan los grupos de 15 a 29 años, con el 18%, y el de 60 a 75 años, con el 13%. Finalmente, se sitúa el grupo de mayores de 75 años, con un 7% de los nuevos contagios. La edad media de los nuevos positivos se sitúa en los 38,9 años. La incidencia acumulada de infecciones por el virus, según los reportes diarios, se sitúa en Navarra en 57.926 casos confirmados.