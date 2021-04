María Chivite: "Todos somos conscientes que la situación no es la ideal para celebrar fiestas"

La presidenta del Gobierno de Navarra ha deslizado que este verano, aunque con una situación "diferente" a la del anterior, tampoco habrá celebraciones

La presidenta del gobierno de Navarra, María Chivite, ha asegurado que este verano, aunque será con una situación "diferente" a la del anterior, la situación epidemiológica no permitirá la celebración de fiestas patronales, incluidos los Sanfermines.

"Todos somos conscientes que la situación no es la ideal para celebrar fiestas", agregó Chivite, que recordó "las repercusiones" que tuvieron el año pasado las "no fiestas" respecto a la evolución de los contagios en esas localidades. Por ello, llamó a los ayuntamientos a "trabajar de la mano" con el Ejecutivo para que no se repitan estas situaciones.

Respecto a las medidas a tomar después del 9 de mayo, fecha fin del estado de alarma, Chivite afirmó que "todavía queda mucho para anticipar las medidas que tendremos".