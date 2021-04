La vacunación contra la covid-19 supera el 96% de aceptación en Navarra

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, y la consejera de Salud, Santos Induráin, han presentado esta mañana la campaña de vacunación contra la covid-19 #NavarraSeVacuna #NafarroaTxertazeBidean para animar a la población y aumentar la información respecto a los tratamientos contra el virus.

Hasta ahora, la aceptación de las vacunas por parte de los navarros es superior al 96%, según ha asegurado Induráin, que ha cifrado en 207.071 las dosis administradas en Navarra, 5.742 inoculadas este jueves. Con ellas, la población inmune es ya 60.840, un número superior al de pruebas positivas durante toda la pandemia (58.000 personas). Induráin reiteró además que la Comunidad Foral llegará a finales de junio al objetivo de tener vacunada a al menos el 40% de la población mayor de 16 años.

La nueva campaña de sensibilización busca mantener y mejorar esas cifras. Además de en la fachada del Palacio de Navarra, el mensaje #NavarraSeVacuna #NafarroaTxertatzeBidean colgará también en el Parlamento de Navarra, la Delegación del Gobierno, el Complejo Hospitalario de Navarra, Tudela y Olite. Asimismo, se realizarán inserciones en prensa y cuñas de radio, animando a la población a vacunarse. Esta campaña de sensibilización tendrá un coste de 200.000 euros, que serán sufragados de forma conjunta por el Departamento de Presidencia Igualdad, Función Pública e Interior y el Departamento de Salud.

"Los compromisos son realistas y por eso los anunciamos", ha reiterado la consejera, para confirmar que los mayores de 80 años terminarán de ser vacunados este mes y la población entre 70 y 79 años terminará la primera dosis a principios de mayo.

Por su parte, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha aseverado que la vacuna es clave "para recuperar la normalidad". "La vacuna funciona y protege, salva vidas y minimiza la transmisión. No hay duda de que la vacuna es la que nos sacará de la pandemia", ha recalcado.

No obstante, la presidenta ha insistido en que la vacuna no debe suponer el fin de las medidas preventivas. "No debemos relajar las medidas de autoprotección como las mascarillas, la higiene y la distancia, porque todo ello ayuda a evitar la transmisión y seguimos estando en pandemia", ha insistido. De ahí su llamamiento a "la paciencia y la prudencia". Pero también a que la población no se deje influenciar por "los bulos y la desinformación, en un tema tan sensible como éste".