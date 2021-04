"No quiero la vacuna, ¿se la podría ceder a mi mujer?"

Intentan responder a todo, pero hay preguntas que se les escapan. Esas las derivan al servicio correspondiente para luego volver a llamar a quién ha hecho la consulta. La idea es que nadie se quede sin respuesta. Tras más de una semana con el servicio activo, estás son algunas de las preguntas más frecuentes y más llamativas que han recibido:

Tengo 71 años y llamo para que me deis cita para vacunar...

Perdone, pero Infovac es solo un servicio informativo y de resolución de dudas, no damos citas. Dígame sus datos y consulto el grupo en el que usted se encuentra para indicar que está pendiente de citación.

Tengo 65 años, vivo en Pamplona y todavía no me han llamado, ¿sabe cuándo me tocará?

En Pamplona se están poniendo dosis en la UPNA, en Forem y en Maristas. A usted, por la edad, le tocará seguramente AstraZeneca, por lo que le pondrán las dosis en Forem y en breve le llamarán.

Llamo porque me da miedo vacunarme y no sé qué hacer...

Le animo a que se vacune, es muy importante. Hay muchísimos más beneficios que riesgos. Además, está demostrado que funciona. Fíjese en las residencias de mayores, están ya todas vacunadas y apenas se están dando casos en esta cuarta ola.

Me ha llegado un SMS al móvil y no sé bien cómo coger la cita...

Siga los pasos que le indico. Entre en el enlace que le aparece en el SMS que le llevara a la web de la carpeta de salud. Ahora, en la ventana que aparece, si tiene activada la carpeta bastará con introducir el CIPNA (número de 8 dígitos que empieza por 00 y que aparece en la tarjeta sanitaria) y la contraseña y, si no la tiene activada, tendrá que introducir el CIPNA y su fecha de nacimiento. Una vez en la carpeta personal de salud, aparece una barra de navegación, clique en 'covid-19' y después en 'cita vacuna covid-19'. Ahora se abre una pantalla con un calendario en la que tiene que elegir el lugar de vacunación, aunque es muy probable que ya esté definido, y el día en el que quiera recibir la primera dosis entre las fechas disponibles, que están marcadas en verde. Una vez haya elegido, selecciona la hora concreta a la que quiera acudir. Ahora le aparecerá la opción de elegir la cita de la segunda, en la que no puede elegir el día, que ya viene predeterminado en función de la fecha de la primera.Lo que sí que puede elegir es la hora que mejor le venga. Ahora que está hecho, clique en 'Aceptar cita' y el proceso habrá terminado. Ahora tiene una ventana en la que si quiere puede imprimir el resguardo de las citas.

Me han llamado pero no me quiero vacunar, ¿puedo cederle la dosis a mi mujer?

No, obviamente no se puede. Las dosis no se pueden transferir.Su mujer tendrá que vacunarse en el momento en el que le toque.

Soy menor de 60 años y me pusieron la vacuna de AstraZeneca, ¿me van a poner la segunda?

Todavía seguimos a la espera de ver qué pasa con esta vacuna para los menores de 60 años. No sabemos qué va a ocurrir con el colectivo al que usted pertenece, habrá que ver que decide el Consejo Interterritorial de Salud acerca de esta vacuna. De momento, está paralizada para los menores de esta edad.

Tomo sintrom, ¿me puedo vacunar?

Sí. Antes de vacunarse le harán una prueba para medir sus niveles de coagulación, si están en el rango correcto, se le administrará la dosis. Tan solo hay tres contraindicaciones: personas que puedan desarrollar una reacción anafiláctica al componente de la vacuna, que ya están avisadas; los menores de 18 años; y las embarazadas. El resto de personas se pueden vacunar sin problema.

Soy diabético, ¿entro en el grupo 7 de personas de alto riesgo?

Esto es algo que lo está organizando el Complejo Hospitalario de Navarra. Ellos están viendo, historia por historia, a los pacientes de Oncología, Hematología y Medicina Preventiva para ver a quiénes de ellos van a vacunar y con qué vacuna. Ellos son los que deciden quién entra en el grupo siete y quién no.

A mi pareja y a mi amigo les han citado y a mí no, ¿por qué?

Le llamarán en breve. Conforme más vacunas vayan llegando más gente citaremos. l