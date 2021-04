Chivite afirma que el sector hostelero tiene "la mano tendida" del Gobierno foral para "seguir hablando"

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado, después de que este lunes tres asociaciones de hostelería decidieran no acudir a una reunión convocada por el Departamento de Salud, que "el sector hostelero tiene la mano tendida del Gobierno de Navarra para seguir hablando".

Así se ha pronunciado Chivite, en declaraciones a los periodistas, después de que este lunes la Asociación Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería (Anapeh), la Asociación de Salas de Fiestas, Baile y Discotecas de Navarra (Asbana) y la Asociación de Comercio y Hostelería del Casco Antiguo no acudieran a este encuentro y expresaran su "hartazgo" por las medidas que está adoptando el Ejecutivo foral.

La presidenta ha asegurado que el sector "tiene la mano tendida del Gobierno de Navarra para seguir hablando" y ha afirmado que entiende que "son los que principalmente están sufriendo las restricciones". "Y digo principalmente porque no son los únicos que están recibiendo restricciones", ha declarado.

Ha recordado Chivite la convocatoria de ayudas de 20 millones que puso ya en marcha el Gobierno foral, a la que se ha sumado otra convocatoria de 18 millones también para el sector. Además, ha destacado que "habrá una siguiente convocatoria de ayudas que se hará esperemos a principios de verano", con los 68 millones que llegarán del Gobierno central.

Asociación de Hostelería y Turismo

Ha incidido así la jefa del Ejecutivo foral en que "seguiremos apoyando a los sectores en la medida que las medidas de restricción sigan estando encima de la mesa".El secretario general de la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra,, ha manifestado este martes que la decisión de suspender los Sanfermines "no por esperada es menos traumática" y ha añadido que se trata de "otra puntilla más" para el sector.En declaraciones a Europa Press Televisión, Calvo ha indicado que la suspensión de las fiestas supone ya "un acumulado", con la acumulación de pérdidas durante 14 meses. "", ha dicho.Se trata, ha señalado, de "otra puntilla más, otro remate más" para el sector hostelero. "En estos Sanfermines se pierden decenas e incluso más del centenar de millón de euros", ha dicho, para añadir que llevan "tanto perdido, tanta angustia generada en el sector...". "Y encima consideramos que no somos fuente de contagios", ha expuesto.Calvo ha señalado que comprenden que se suspendan los Sanfermines porque "es una fiesta de masas, en la que si no hay roce no hay fiestas". "Lo entendemos perfectamente, como lo entendimos el año pasado, pero pedimos simplemente que como se va a hacer actividad cultural durante el verano, se potencie como efecto turístico y que haya promoción de esos eventos culturales", ha exigido.El secretario general de AEHN ha opinado que "el turismo bueno y eficaz se dará cuando estemos un buen porcentaje de la población vacunada, hasta entonces es literatura". "Con el decaimiento del estado de alarma -el 9 de mayo-, ya veremos si se mantiene el cierre perimetral, porque el Gobierno de Navarra ha decidido que lo quiere mantener y eso sería otro atentado más a nuestra supervivencia", ha comentado.Calvo ha añadido que "otro problema" tras el fin del estado de alarma será que si no hay toque de queda y "a nosotros como hostelería nos mantienen cerrados a las 9 de la noche, se van a multiplicar los efectos en los domicilios, en los huertos, en los chabisques..., lo que será aún peor para la hostelería".