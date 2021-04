De Pedro Sánchez a Jordi Évole: las redes lloran a David Beriain

La noticia del asesinato del periodista navarro David Beriain, que se encontraba grabando un documental sobre la caza furtiva en Burkina Faso junto con el cámara vizcaíno Roberto Fraile, ha sacudido las redes. Políticos, periodistas, profesores, personalidades de la televisión y la cultura han lamentado la muerte de un periodista de talla mundial que siempre llevó a gala ser navarro.



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se hacía eco de la terrible noticia en su cuenta de Twitter





Se confirma la peor de las noticias. Todo el cariño para los familiares y allegados de David Beriain y Roberto Fraile, asesinados en Burkina Faso. Y nuestro reconocimiento a quienes, como ellos, realizan a diario un periodismo valiente y esencial desde las zonas de conflicto. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 27, 2021

Terrible pérdida de dos periodistas valientes y comprometidos con los derechos humanos como eran David Beriáin y Roberto Fraile.



Mi cariño a sus familiares y amigos/as en estos momentos tan difíciles. — Ione Belarra (@ionebelarra) April 27, 2021

Desde @delbarriotv, nuestro abrazo más fuerte a la familia de @93metros.

No nos lo creemos.

Este oficio necesita a "clandestinos" como David Beriain y Roberto Fraile.

Gracias por tantas historias ocultas contadas. — Jordi Évole (@jordievole) April 27, 2021

Llevo llorando varios minutos.

Han asesinado a mi gran amigo David Beriáin y a Roberto Fraile. Estaban trabajando en Burkina Faso.

Un abrazo enorme, querida Rosaura.

Un abrazo enorme su familia y a sus compañeros de @93metros. pic.twitter.com/I1CQEbZRT3 — MAJ (@majimeno) April 27, 2021

Te has ido como lo que siempre fuiste: un periodista de los pies a la cabeza. Un orgullo haberte tenido primero como alumno, luego como modelo y, para siempre, como amigo. Descansa en paz, David Beriáin. pic.twitter.com/3ny1IBPYJa — Ramón Salaverría (@rsalaverria) April 27, 2021

Hace 10 años, en Fukushima, recibí la llamada de un tipo al que no conocía. Le habían contado que me había quedado tirado y estaba en dificultades: "Vamos por ti".



Era David Beriáin.



Esta profesión tiene la mala hostia de llevarse a los mejores, como David y Roberto. — David Jiménez (@DavidJimenezTW) April 27, 2021

Acabo de conocer la terrible noticia. Dos periodistas asesinados en Burkina Faso, David y Roberto. Coincidí con @DavidBeriain en la Facultad y en la productora 7yAcción. Cariñoso y valiente, era un lujo escucharle contar cualquier historia. Condolencias a la familia. DEP. — Luis Piedrahita (@PiedrahitaLuis) April 27, 2021

Mi mas sentido pesame a las familias de David Beriain, companero de cadena y gran profesional...que fue asesinado hoy en Burkina Faso junto a su camara Roberto Fraile, mientras grababan un documental. — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) April 27, 2021

Con tristeza, conocemos la noticia de la muerte de David Beriain y Roberto Fraile en Burkina Faso. David formaba parte de nuestra familia y la noticia deja una profunda herida en el corazón de nuestro equipo. Nuestros pensamientos están con las víctimas así como con sus familias. pic.twitter.com/qr9XDgtaSG — DMAX España (@DMAX_es) April 27, 2021

No fue el único representante, ya que las muestras de cariño fueron unánimes y no tuvieron color político. Pablo Casado (PP) o Pablo Iglesias (Unidas Podemos) también lamentaron el asesinato de los periodistas.En clave foral, el vicepresidente del Gobierno, Javier Remírez, y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, se hacían eco del suceso.Uno de los grandes reporteros de la televisión, Jordi Évole, admitía en sus redes que todavía no se creía la noticia llegada desde ÁfricaPese a que era un periodista siempre en movimiento, Beriain mantenía una estrecha vinculación con la Universidad de Navarra, su alma mater. El reportero solía visitar la Facultad de Comunicación (Fcom) cada año para dar clases magistrales y recibía con frecuencia alumnos en su productora de Madrid. Uno de sus amigos más cercanos era el periodista y profesor Miguel Ángel Jimeno, MAJ, maestro de tantos periodistas en Fcom.Colega periodista también era el profesor universitario Ramón Salaverría, igualmente afectado.David Jiménez, corresponsal durante muchos años en Extremo Oriente y exdirector del periódico El Mundo, recordaba una anécdota que reflaja la humanidad de Beriain, muy querido entre sus colegas de gremio.Luis Piedrahita, personalidad televisiva y con 800.000 seguidores en Twitter, lamentaba también el asesinato de Beriain, con el que había coincidido.El televisivo Frank de la Jungla compartió parrilla de forma habitual con Beriain, sobre todo desde que la serie 'Clandestino' se emitía en DMAX.La propia cadena DMAX, propiedad de Discovery, mostraba sus condolencias en red.