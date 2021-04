Coronavirus en Navarra hoy: 181 nuevos casos el miércoles, con un descenso semanal del 12%

Navarra detectó este miércoles 28 de abril 181 nuevos casos de Covid-19, según datos aún provisionales del Departamento de Salud. Son 25 más que el martes, aunque ligeramente por debajo de los 184 del mismo día de la semana anterior y de los 188 de hace 14 días. En lo que va de semana los casos han bajado un 12 % (467-535).



Los casos diarios aflojan lentamente pero los hospitales navarros no dejan de recibir pacientes contagios de covid-19. La consejera de Salud, Santos Induráin, señaló ayer que Navarra se encuentra en una situación de "frágil estabilización" de los casos de coronavirus, aunque se continúa "en riesgo muy alto" y los hospitales están "muy presionados", con 41 ingresos en los últimos dos días.



Induráin, en la rueda de prensa posterior a la sesión del Ejecutivo, detalló que el último boletín epidemiológico constata que el crecimiento de nuevos casos "se está ralentizando". "Pero bajando de una manera muy suave y contenida", subrayó. En este sentido, afirmó que "estamos rozando una frágil estabilización", ya que, según dijo, "al factor cuantitativo de los datos de contagios e ingresos hay que sumar siempre el impredecible efecto de las cepas y nuevas variantes, a la vista sobre todo o que está pasando en otras autonomías y países". Con respecto a ello, recordó que en Navarra se han detectado casos de cepa brasileña y sudafricana, aunque han sido muy pocos y se consiguieron atajar a tiempo. Actualmente, prácticamente el 100% de los casos se ha contagiado de la cepa británica.





No obstante, los casos detectados la semana pasada descendieron un 6% con respecto a la anterior, una bajada que pese a no ser muy significativa parece que revela que la transmisión tiende a frenarse. "Empezamos a respirar un poco, aunque los hospitales siguen muy presionados", señaló Induráin, que explicó que el descenso del 6% no es "un valor significativo", dado que "supone continuar con una incidencia de 363 casos por 100.00 habitantes en 14 días". "Esto hace que la situación siga siendo muy delicada y esto tiene un reflejo en los hospitales que hoy (por ayer) tienen 205 personas ingresadas, 41 de ellas en UCI", expuso. Asimismo, la consejera remarcó que "aunque no hemos tenido que desprogramar operaciones, los mensajes que llegan desde el ámbito hospitalario y asistencial es que no hay que descuidarse lo más mínimo".Precisamente, Induráin puso la esperanza en la vacuna, la principal arma para vencer al virus. Sin embargo, matizó que el que una persona esté vacunada no quiere decir que esté libre de contagiarse y transmitir el virus. "La vacuna, aunque con efectos determinantes, también tiene sus limitaciones. Las personas vacunadas pueden contagiarse y transmitir, y tenemos que tenerlo en cuenta", subrayó, para insistir en que "sigue siendo necesario que cada cual adopte medidas de protección individual" y adoptar medidas colectivas.Asimismo, Induráin puso de manifiesto que la pasada semana hubo un incremento de las defunciones de 4 a 13, de modo que esta cuarta ola "sí que repite el patrón del decalaje temporal en el que los contagios se traducen en ingresos a la semana, otra semana más tarde a la UCI y defunciones a los 15-20 días".El barrio pamplonés deencabezó el listado diario de positivos por municipios y zonas de salud, con 11, seguido de Iturrama con 10, y Ermitagaña con 8. La capital navarra acumuló 74 contagios en total. A continuación, Barañáin con 8, Altsasu, Burlada y Buztintxuri, con 7, Lakuntza y Rochapea, con 6, y Berriozar, Cortes, Sarriguren, Funes, II Ensanche y San Juan, con 5. EN BREVE AMPLIAREMOS LA INFORMACIÓNEl Gobierno de Navarra, previa consulta con los ayuntamientos de, aprobó en la jornada de ayer prorrogar una semana más el cierre perimetral decretado desde el pasado 15 de abril en las cuatro localidades navarras, por lo que la medida para contener la expansión de la covid-19 seguirá en vigor hasta el jueves, 6 de mayo (incluido). Asimismo, se extiende hasta ese mismo día el cierre perimetral de Cadreita, en vigor desde el 9 de abril, informaron desde el departamento.A pesar de que las medidas extraordinarias puestas en marcha en las cinco localidades han permitido un descenso de los elevados índices de contagios y positividad, así como rebajar la tendencia ascendente que presentaban, el Departamento de Salud, tras analizar los informes sanitarios y epidemiológicos de cada uno de ellos, consideró necesario alargar una semana más el cierre perimetral en estos municipios para acabar de apuntalar la contención del virus.En, con cerca de 2.500 habitantes, la incidencia a 14 días se sitúa en 2.496 casos por 100.000 habitantes, mientras que a 7 días ésta se halla en 845 casos.En el municipio de, de unos 1.000 habitantes, la incidencia acumulada a 14 días es de 2.446 casos, cifra que a 7 días se encuentra en 453 casos.Por su parte, en, con cerca de 4.800 habitantes, la incidencia acumulada a 14 días se sitúa en 830 casos y, a 7 días, en 290, mientras que la localidad de Villafranca, de unos 2.900 habitantes, estos registros se sitúan, respectivamente, en 1.229 y 526 casos por 100.000 habitantes.Por su lado,presenta una incidencia a 14 días de 865 casos, cifra que en los últimos 7 días se encuentra en los 407 casos.Con respecto al cierre perimetral de estas cinco localidades, el Departamento de Salud recordó ayer que de la limitación de movilidad de personas para la entrada y salida del municipio –no así de los domicilios– se exceptúan aquellos desplazamientos que tienen que ver con obligaciones laborales, sanitarias, educativas, retorno a la residencia habitual y atención a personas vulnerables, así como otras causas de fuerza mayor.El portavoz del Gobierno de Navarra,z, adelantó ayer que el Gobierno de Navarra está valorando "desde un punto de vista de eficacia sanitaria y también desde el amparo legal", la configuración las medidas concretas que se aplicaran para evitar la expansión de la covid-19 en la Comunidad Foral a partir del 9 de mayo, una vez se levante el estado de alarma.En declaraciones realizadas tras la sesión de gobierno, Remírez declaró que para ver qué hacer con todo lo que ampara el estado de alarma como el cierre perimetral, la limitación del horario nocturno entre las 23.00 y las 6.00 horas y la limitación de reuniones en interior de las viviendas a las unidades convivenciales, se trata de una cuestión que sería necesario que "ver ahora mismo la evolución de los datos para concretar la semana que viene y ver el margen de actuación a partir del 9 de mayo".En este sentido, Remírez volvió a recordar que, en el caso de Navarra, "los tribunales ampararon las medidas que están ahora bajo el amparo del estado de alarma y que la Comunidad Foral tomó previamente, como el cierre perimetral". Aún así, puntualizó que existen ocuestiones que "no se consideraron en su momento, como la limitación de horario o de la unidad convivencial. Estaría por ver si es posible asumirlo fuera del estado de alarma".Al ser preguntado por si se continuará con el cierre perimetral de la Comunidad Foral una vez se levante el estado de alarma, insistió en que "es una cuestión que estamos valorando y estudiando desde el punto de vista sanitario y de amparo legal, que sean medidas que atiendan a la situación sanitaria y que sean medidas motivadas y proporcionadas desde un punto de vista quirúrgico".El vicepresidente primero incidió en la necesidad de establecer "cuáles son las decisiones concretas que se pueden tomar dentro del margen de la legalidad y también es importante ver cuáles son las medidas que puedan adoptar las comunidades limítrofes", concluyó.Navarra registró en la jornada del martes un ligero aumento de casos covid con 156 nuevos positivos y 19 hospitalizaciones, cinco de ellos en UCI, donde se alcanzan las 41 camas ocupadas por críticos. El martes se realizaron en el sistema público de salud 2.920 pruebas (1.767 pruebas PCR y 1.153 test de antígenos) y la tasa de positividad se situó en un 5,3%.

Por otro lado, 205 pacientes permanecían ingresados por covid-19 en los centros de la red hospitalaria de Navarra, dos más que el día anterior. Así, se produjeron 19 ingresos relacionados con el coronavirus, cinco de ellos en la UCI, y se registró el fallecimiento de dos mujeres de 69 y 73 años. El total de muertes confirmadas por esta causa en Navarra se sitúa en 1.162.

Sobre los nuevos contagios, por zonas, en Pamplona y su comarca se registraron el 46% de los casos positivos, en el área de Tudela, el 11% y en el área de Estella-Lizarra, el 8%. Los demás positivos (35%) se reparten por otras zonas de Navarra.

Respecto a las y los profesionales sanitarios del Sistema Público de Salud, en la actualidad hay 18 positivos activos y en la última semana se ha producido seis nuevos contagios. La plantilla está compuesta por casi 13.000 profesionales.

En cuanto a la distribución por franjas de edad de los nuevos casos, los grupos mayoritarios son el de menores de 15 años, con un 27%, y el de 45 a 59 años, con el 24%. A continuación, se sitúan los grupos de 30 a 44 años, con el 22%, y los de 15 a 29 años, con un 14%. Finalmente, se sitúa el grupo de 60 a 75 años, con un 11%, y el de mayores de 75 años, con el 2% de los nuevos contagios. La edad media de se sitúa en los 35 años. Respecto al género, el 59% de los casos son mujeres y el 41% hombres.

Desde la perspectiva de la ocupación hospitalaria, 205 personas siguen ingresadas con y por covid-19, 41 de ellas en puestos UCI y otras 18 en hospitalización domiciliaria. Los demás, 146 pacientes, están en planta.

La incidencia acumulada de infecciones por el virus, según los reportes diarios, se sitúa en Navarra en 59.218 casos confirmados.