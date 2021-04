Coronavirus en Navarra hoy: 153 nuevos casos el martes, 12 de ellos en Alsasua, 11 en Barañáin

Navarra detectó el martes 153 nuevos casos de infección por Covid-19, según datos provisionales del Departamento de Salud. Son 23 más que el lunes, pero por debajo de los 196 del martes pasado (-22%) y de los 213 de hace dos semanas (-28,2%).





La presión hospitalaria en los centros navarros continúa siendo muy alta tras los 22 ingresos que se dieron el lunes, uno de ellos en UCI, el número de hospitalizaciones más elevado en un día desde el 17 de noviembre y que hacen alcanzar las 203 personas ingresadas con y por covid-19 (siete más que el domingo), 40 de las cuales se encuentran en puestos UCI (dos más que el domingo) y otras 14 en hospitalización domiciliaria (cuatro menos que el domingo). Los demás, 149 pacientes, están en planta (nueve más que el domingo).



Esta tensión asistencial no logra establecer una caída importante, algo que sí se parece estar logrando los casos aunque de forma muy ralentizada.



Janssen reduce su envío a la mitad y el jueves llegarán 1.800 dosis

Datos del lunes

, con 12 casos, encabezó el listado diario de positivos por municipios y zonas de salud, cona continuación, registrando 11. Seguidamente,, con 7 contagios,, con 6, y, con 4. Ense contabilizaron 37 en total. EN BREVE HABRÁ AMPLIACIÓN.El Ministerio de Sanidad comunicó ayer a las comunidades autónomas que mañana recibirán en torno a la mitad de las dosis previstas de Janssen, de las quey que finalmente será de unos 1.800 preparados.Con esta reducción, las comunidades deberán reorganizar su plan semanal de vacunación, que incluía ya la monodosis del suero de Johnson & Johnson que se inocula al grupo de personas entre 70 y 79 años.Precisamente, desde Sanidad aseguran que el ministerio ha transmitido puntualmente esta información a las comunidades nada más recibirla de la farmacéutica para que puedan planificar la campaña.Los cálculos iniciales estimaban que en abril, Janssen enviara a España 300.000 dosis hasta ir progresivamente alcanzando los 5,5 millones en junio.De ellas, 146.000 ya fueron repartidas la semana pasada, una vez la EMA avaló su seguridad y eficacia y el laboratorio levantó su recomendación de no empezar a inyectarla en Europa hasta que las autoridades sanitarias estadounidenses dilucidaran su relación con seis episodios trombóticos extraños aparecidos en aquel país entre los 7 millones de vacunados.La presidenta navarra, María Chivite , avanzó ayer que en principio no ve necesario que las mutuas vacunen en Navarra. "No tenemos intención en principio de utilizarlas porque tenemos recursos suficientes y además lo estamos haciendo desde la cercanía, algo valorado por la ciudadanía", dijo.Según Chivite, Navarra puede incrementar con sus propios recursos materiales y humanos el ritmo de vacunación en función de la llegada de vacunas.

El lunes, se detectaron 130 nuevos casos positivos, dos más que los 128 detectados el domingo, lo que parece que consolida la tendencia a la baja del virus de los últimos días. Según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), se realizaron en el sistema público 2.358 pruebas (1.124 pruebas PCR y 1.234 test de antígenos), que situaron la tasa de positividad en un 5,5%, un porcentaje cercano al 5% que Salud Pública considera óptimo para controlar al virus.

Por otra parte, se registraron dos fallecidos, un hombre de 74 años y una mujer de 79 años, que elevan el número total de muertes confirmadas por covid-19 en Navarra a 1.160.

Sobre los nuevos contagios, por zonas, en Pamplona/Iruña y su comarca se registraron el 56% de los casos positivos, en el área de Estella-Lizarra, el 10% y en el área de Tudela, el 10%. Los demás positivos (24%) se reparten por otras zonas de Navarra.

La edad media de los nuevos positivos se sitúa en los 39,4 años. Con respecto al género, el 56% de los casos son hombres y el 44% restante, mujeres.