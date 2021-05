Coronavirus en Navarra | Y ahora, ¿puedo ir a Donostia o Zaragoza?

Con el final del estado de alarma el próximo domingo, las comunidades autónomas están modificando la mayoría de sus restricciones, que afectan en aspectos como la movilidad, la circulación nocturna o las reuniones. Aquí van las respuestas a algunas preguntas que surgen con este nuevo escenario.

¿Cuándo entran en vigor las nuevas normas?

Todas las restricciones entran en vigor a las 00.00 horas del domingo, es decir, en la noche del sábado al domingo.

¿Hasta cuándo están vigentes?

De momento, hasta el 20 de mayo. Después, el Gobierno las revisará semanalmente.

¿Y si el TSJN no las ratifica?

Se suspenderán, con efecto inmediato, las restricciones no ratificadas. La decisión del Alto Tribunal se espera para inicios de la semana que viene.

¿Puedo ir a Zaragoza o a Donostia?

El final del cierre perimetral supone que se pueda salir de Navarra, pero no significa que se pueda entrar en otra. En caso de realizar un viaje, se recomienda consultar las restricciones vigentes en el lugar de destino. Además, falta que los tribunales se pronuncien sobre si se puede decretar un cierre perimetral sin estado de alarma. Aragón y La Rioja no quieren tampoco cierre perimetral, mientras que el Gobierno de la CAV, Comunidad con mayor incidencia actualmente del coronavirus, quiere prorrogar ese cierre, pero se ha encontrado con las reticencias de la justicia. El TSJPV es el que deberá pronunciarse. Para entrar en Francia se exige una PCR con resultado negativo hecha 72 horas antes del viaje y una declaración jurada que especifique que no se tienen síntomas de Covid en los últimos 14 días, además de no haber estado en contacto con enfermos.

¿Abren los interiores de hostelería?

No. Solo están abiertas las terrazas, que a partir del domingo amplían su horario hasta las 22.00 horas –incluido desalojo–. El resto de restricciones para la hostelería siguen vigentes: comida a recoger y a domicilio hasta las 22.30 horas, cuatro personas máximo por mesa (seis si se garantiza 1,5 metros de distancia entre ellas y dos en mesas o cubas menores de 70 centímetros de lado), dos metros de distancia entre mesas, consumo siempre sentado, y se sigue sin poder fumar o vapear si no se garantiza la distancia de seguridad de dos metros con otra persona. Quedan fuera de esta restricción las estaciones de servicio, a donde podrán entrar trabajadores del transporte de viajeros y mercancías que acrediten con carnet C, D o CAP.

¿Me puedo reunir con otras personas en casa?

Sí, pero solo con otra unidad convivencial más y siempre que no se superen las seis personas. Este número es válido también para las reuniones en espacios públicos.

¿Puedo ir a una casa rural?

Sí, pero en las casas rurales, apartamentos turísticos y viviendas turísticas que se alquilan en su totalidad pueden estar como máximo seis personas de dos unidades convivenciales distintas.

¿Se puede viajar en coche con otras personas?

Sí, pero se desaconseja si no es estrictamente necesario. Es obligatorio el uso de la mascarilla durante el viaje y es altamente recomendable la ventilación frecuente, bajando las ventanillas.

¿Puedo ir a un hotel en Navarra?

Sí. En ellos sí que se puede utilizar el interior de comedores, aunque únicamente se servirán comidas para las personas alojadas en el establecimiento y siempre que se cumplan las medidas preventivas, además de con un máximo de cuatro personas por mesa.

¿Se pueden celebrar bodas y comuniones?

Sí, aunque Salud y el Arzobispado han recomendado posponer todo tipo de celebración: bodas, comuniones, bautizos, confirmaciones... En caso de que se celebren, estos actos no pueden superar el 30% del aforo de de los lugares de culto, ni exceder en cualquier caso las 150 personas. Se recomienda no cantar. En los convites, deberán ser en el exterior de establecimientos, respetando la distancia interpersonal de 1,5 metros y no superando en ningún caso las 20 personas.