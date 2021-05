La hostelería navarra: "El desconcierto es total, estamos en ascuas y no sabemos por ahora qué tipo de bares pueden abrir"

La hostelería navarra se encontraba ayer ciertamente desconcertada después de la nota de prensa publicada por el Gobierno de Navarra en la que anunciaba una cierta flexibilización a partir del lunes 17 de mayo. Ello no les cuadraba con la propia hoja de ruta que los representantes del Ejecutivo, con el vicepresidente Remírez a la cabeza, les habían mostrado esta misma semana en la cumbre que tuvieron. Si antes era el día 14 la fecha pensada para una posible apertura de los interiores, la misma se retrasa ahora y con otras condiciones. Este cambio de criterio también ha pasado factura a varios establecimientos que, en comunicación con este periódico, manifestaron su sorpresa e incredulidad ante lo sucedido. "Hemos perdido reservas de comidas de familias, de licenciaturas y de comuniones que habían llamado para el fin de semana del 15 y 16 de mayo habida cuenta de que se nos había dicho que podíamos abrir el 14. Lo peor es que hemos tenido que anular muchas de esas citas, pero esas comidas o esas comuniones se van a seguir haciendo y seguramente se desplazarán al ámbito privado, porque ahora no hay manera de cancelar con tan poco tiempo un evento así", manifestaban ayer representantes del sector pamplonés de la hostelería.



Los mismos también consideraban que la información facilitada por el Gobierno de Navarra, a la espera de una mayor concreción en una reunión que se antoja inmediata, les sumía en el "desconcierto total. Estamos en ascuas porque no terminamos de entender lo que quieren hacer y tampoco nadie nos sabe aclarar qué tipo de establecimientos son los que pueden abrir y los que no, en qué condiciones hacerlo...". Pese a lo que pudiera parecer, el sector se mostraba muy prudente a la hora de interpretar el anuncio de desescalada del Ejecutivo. "No podemos decir nada seguro porque esto cambia de un día para otro. Al final, en la CAV y La Rioja, más allá de que cada uno tenga su situación particular en cuanto a incidencia del virus, han optado por una línea más clara y aquí parece que todo se está enredando más de la cuenta", afirmaban ayer a última hora de la tarde. La hostelería navarra ha sufrido una de las restricciones más duras y prolongadas del país y temen, llegados a este punto, que esa flexibilización impida la apertura de muchos establecimientos hasta el 28 de mayo. "Sería otra condena".

LAS CONDICIONES

Apertura de interiores para la hostelería:

- A partir del 17 de mayo la hostelería podrá abrir interiores hasta las 12 horas con consumo en mesa (desayunos) y en restauración, apertura controlada y ordenada en que se permite en interiores el servicio de comidas y cenas hasta las 22 horas con determinados requisitos

- Se deben cumplir distancias de 2 metros entre mesas, límite de seis comensales por mesa y 1 metro entre sillas así como un sistema de trazabilidad de los comensales y de control de ventilación que se fijará en una ficha técnica y declaración responsable.

Comercio. Desde el 17, con aforo hasta un 40 % y se retiran las restricciones horarias.