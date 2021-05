Coronavirus en Navarra | "Es prematuro hablar de flexibilizar en Navarra el uso de la mascarilla"

Navarra, líder en el porcentaje de vacunas administradas sobre recibidas - El Gobierno prevé "conseguir inmunidad de grupo a final de verano o antes"

El vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha destacado que la Comunidad foral está a la cabeza de España en la administración de vacunas del total de las recibidas.

En concreto, según datos del Ministerio de Sanidad, Navarra ha administrado el 91,5% de las dosis recibidas, mientras que la media nacional se sitúa en el 87,3%.

La Comunidad foral ha administrado en total 309.081 dosis y 98.051 personas ya tienen la pauta completa de la vacuna. El martes, Navarra inoculó 6.494 dosis y 2.748 personas culminaron la pauta completa.



Flexibilización "prudente"

Sobre la posibilidad de abordar el debate de, Javier Remírez ha incidido en la importancia de ir "paso a paso y centrarse en la vacunación". "La prioridad es esa, además de las medidas para luchar contra la pandemia. A partir de ahí iremos evolucionado, la previsión es conseguir inmunidad de grupo a final de verano o incluso antes si la disponibilidad de la vacuna se incrementa", ha dicho, para considerar "" abordar la flexibilización en el uso de la mascarilla.El portavoz ha destacado asimismo que los datos epidemiológicos son actualmente mejor de lo esperado, aunque se mantiene el riesgo alto y llegan momentos de "máxima responsabilidad", después de que el TSJN tumbara el toque de queda.Navarra va a continuar con su hoja de ruta ante la covid-19, con una "flexibilización prudente" de las medidas, adaptada a la normativa y a las resoluciones judiciales y teniendo en cuenta la evolución epidemiológica, "más positiva de lo prevista".Una evolución positiva pese a la que se considera. "Iremos paso a paso, ahora mismo no se plantea ese escenario", ha manifestado en rueda de prensa, el vicepresidente y portavoz del Ejecutivo, Javier Remírez, quien ha insistido en que lo primero es que avance la vacunación que "va muy bien" y alcanzar la previsión de inmunidad de grupo, del 70 %, al final del verano o antes si aumentan las vacunas disponibles.Ahora es el momento del "", algo que, ha valorado, "ha demostrado la inmensa mayoría" de la ciudadanía.Remírez ha indicado que la orden foral de la consejera de Salud del 9 de mayo está vigente hasta el día 20 con las correcciones derivadas de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de este martes, que elimina el toque de quedad y el horario de cierre de las terrazas de la hostelería, que se había fijado hasta las 22:00 horas.A partir del 21 de mayo se emitirá una nueva orden foral con la previsión de "aplicar lo recogido en el semáforo covid por parte del Gobierno de Navarra", con lo que ello supone de flexibilización de medidas en hostelería, comercio, albergues o actos religiosos.Y a partir del 4 de junio si la evolución epidemiológica continúa de forma positiva la nueva orden foral pasará a establecer las medidas previstas para una situación de "riesgo medio", ha indicado Remírez, quien ha remarcado que todo ello dependerá de la evolución de la pandemia y las resoluciones judiciales.Por lo tanto, ha sostenido que el Gobierno continúa "con una flexibilización prudente, adaptada a la normativa y a las resoluciones judiciales, siempre sujeto a revisión por la situación epidemiológica".Cuestionado sobre, ha insistido en que se está trabajando con el sector para flexibilizar su actividad a partir del 17 de mayo.En cuanto al horario de las terrazas, una vez anulada la limitación de las 22:00 horas, ha explicado que se aplica lo recogido en el decreto de ley foral que indica que para este tipo de actividades el límite de apertura es hasta la 1 y que a partir de las doce de la noche no pueden admitir nuevos clientes. Esto se aplicará en todo caso, salvo que las ordenanzas municipales sean más restrictivas.Respecto al auto del TSJN, ha destacado que aunque no avala la limitación de la movilidad nocturna, sí reconoce la competencia de Navarra para " limitar, que no restringir, derechos fundamentales ", como así ha sido en el caso la limitación en el ámbito privado del número de personas a un máximo de seis de dos unidades convivenciales o al autorizar el cierre perimetral de las localidades en las que se ha solicitado.En cuanto a la primera noche sin toque de queda, ha reconocido que el hecho de haber coincidido con un martes ha contribuido a que sea tranquila, tal y como se ha constatado en la videoconferencia de carácter extraordinario que ha mantenido con los principales responsables de las fuerzas policiales.Ahora trabajan de cara al fin de semana, cuando se prevé una mayor actividad, y ante el cual las fuerzas policiales actuarán "como siempre han hecho", para "hacer cumplir las normas, preservar derechos y libertades y seguridad de la ciudadanía", ha dicho Remírez, quien ha añadido que actuarán con "racionalidad y proporcionalidad", al tiempo que ha valorado su profesionalidad.En cuanto altanto de Navarra como de las comunidades limítrofes ha reconocido que genera una mayor movilidad, pero "en principio con normalidad, sin ningún tipo de incidencia".El consejero, quien ha reiterado que Navarra cuenta con "herramientas suficientes" para atajar la situación epidemiológica, ha comentado que preveían mantener el toque de queda hasta el 20 de mayo y extenderlo hasta el 27 por la evolución de la pandemia, que está "siendo más positiva de lo previsto", por lo que en principio si la situación sigue así no se considera necesario pedirlo de nuevo, pero "si empeora" volverían a solicitarlo.Sobre la vacunación, tras subrayar que va a "buen ritmo", ha comentado que dentro del margen que permitan las autoridades médicas y los expertos sanitarios les gusta tener el máximo grado de flexibilidad para poner la vacuna que corresponda a cada grupo.Preguntado por el protocolo sanitario para el próximo curso, ha apuntado que se está trabajando de forma coordinada con el Ministerio y las comunidades, sin entrar a precisar si el próximo curso continuará la jornada continúa.