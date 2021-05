La Federación de Municipios envía un claro mensaje a la ciudadanía: "No habrá fiestas"

El presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), Juan Carlos Castillo, ha remarcado que "no se pueden organizar fiestas patronales y no se debe organizar ningún acto en esa semana -en las respectivas localidades-" y ha abogado por mandar un "mensaje claro" y "sin dudas" a la ciudadanía en este sentido.

"Entiendo que no debiera existir esta polémica porque creo que en el fondo las diferentes sensibilidades políticas estamos de acuerdo en que debemos hacer caso a lo que indica el Departamento de Salud", ha manifestado Castillo.

A preguntas de los periodistas al término de una rueda de prensa, el presidente de la FNMC ha declarado que el Departamento de Salud "ha sido muy claro, ha dicho que no debemos organizar fiestas y que la semana de las fiestas no debemos organizar ningún acto para mandar un mensaje claro y sin dudas". "Se nos puede ir de las manos y hay un riesgo evidente de que podemos provocar contagios", ha comentado.

Según ha indicado, la FNMC lo que está haciendo es "tratar de cerrar un acuerdo en el que va a hacer lo que ha hecho en toda la pandemia, que no es otra cosa que hacer caso a las indicaciones que nos está dando Salud".

En su opinión, "se está extendiendo una idea sobre este tema errónea de partida porque no hay ninguna negociación con Salud". Y ha subrayado que "nadie está negociando con Salud si podemos hacer más o podemos hacer menos, Salud ha sido muy clara y en la FNMC creo que lo hemos entendido todos".

"No se trata de decir si hacemos un poco más o menos en la semana de las fiestas, no se trata de pedir una claridad que ya se nos ha dado, se trata de que seamos claros los políticos en este caso hacia la sociedad mandando un mensaje claro", ha expuesto Castillo.

En este sentido, ha remarcado que "esta pandemia no se ha acabado, no sabemos qué escenario va haber por mucho de que se esté hablando con la vacunación del 70%, no sabemos si vamos a tener que seguir con medidas restrictivas o no".

Y ha destacado que lo que sí "sabemos claramente, aunque no esté cerrado ese acuerdo de la FNMC con Salud por una cuestión de literatura básicamente", es que "no debemos realizar fiestas patronales y que no debemos organizar ni una actuación en esa semana para mandar un mensaje claro y no generar una movilidad que puede provocar más contagios, más enfermedad y más muerte". "Que no nos hagan caso a nosotros, que le hagan caso a Salud", ha reclamado.

Por otro lado, al ser preguntado por unas palabras del alcalde de Marcilla llamándole "monaguillo", el presidente de la FNMC ha señalado que "esto es muy secundario" y que para él lo importante es con las decisiones que se toman "evitar que se pierda una vida más por esta pandemia".

"Que me quieran catalogar de lo que quieran, yo voy a lo que creo que es relevante e importante y la relación con el alcalde de Marcilla es normal, es cordial, más allá de que se pueda decir lo que se diga", ha comentado.

En esta línea, ha incidido en que "lo importante es que todos tengamos claro cómo hay que actuar en esta pandemia, que no está acabada y que debemos seguir manteniendo esa distancia social", por lo que es "contraproducente organizar fiestas patronales y así nos lo ha indicado Salud".

A partir de ahí, ha agregado, "en los calificativos que me quieran lanzar están en su derecho y desde luego no comparto en absoluto esa visión".