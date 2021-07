Amaia Izko: "Hemos superado un primer obstáculo"

La abogada pamplonesa Amaia Izko, defensora Jokin Unamuno y Ainara Urkijo, dos de los condenados en el caso Altsasu, consideró este martes que el hecho de que el tribunal de Estrasburgo haya dado trámite a los recursos que presentaron los condenados "merece una valoración positiva porque significa que hemos dado un paso adelante, hemos pasado un trámite difícil de salvar porque ese primer filtro de admisión a trámite del tribunal es difícil de superar. La gran parte de las demandas que se presentan ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) no supera dicho filtro, por lo que podemos decir que hemos superado el primer obstáculo". Sin embargo, la letrada quería recordar que este hecho no tiene ningún significado de cara a la futura resolución del tribunal, la cual tardará además más de un año casi con seguridad. "No quiero que nadie se lleve a engaño, porque el hecho que ahora se ha comunicado no predetermina nada. El tribunal es muy aséptico en ese sentido, solo acepta la causa".