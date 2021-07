El Gobierno no encuentra encaje legal al uso del pasaporte covid para entrar a bares

Madrid – La ministra de Sanidad, Carolina Darias, aseguró ayer que el Consejo Interterritorial de Salud no abordó la posible aplicación del pasaporte covid para entrar en bares o discotecas, a pesar de que unas horas antes su compañera de gabinete, la titular de Turismo, Reyes Maroto, anunciara que el tema sería debatido precisamente en ese foro. A preguntas de los periodistas fue más allá y Darias dejó entrever que la hipotética aplicación de esta medida no sería viable. No al menos con visión de Estado.

"Sería complicado usarlo para permitir o no la entrada a interiores", subrayó la ministra. Es decir, de algún modo, cerraba la puerta a la posibilidad de restringir los accesos a determinados espacios en función de ese documento.

En este contexto, la ministra Darias insistió en que la posición del Ministerio para la aplicación del pasaporte covid está en los "usos regulados" que permite la Unión Europea y que tienen el "respaldo reglamentario y legal" del Parlamento Europeo. "Cualquier otro uso que no sea ese, el amparo legal es el que tiene para garantizar una movilidad segura a lo largo del territorio", avisó.

El Ministerio de Sanidad dejó claro que ampliar el uso del certificado covid digital de la UE para acceder a interiores "sería complicado" porque solo está regulado para facilitar la movilidad, pero las comunidades pueden, y de hecho ya lo están haciendo, pedir pruebas de vacunación o diagnósticas con este fin.

"El amparo legal es el que tiene: es para garantizar una movilidad segura en todo el territorio de la UE", zanjó la ministra de Sanidad en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial de Salud en el que algunos consejeros han planteado esta cuestión. Según Darias, el amparo legal que tiene el certificado digital de la UE, que se obtiene con la pauta completa de vacunación, una prueba negativa o de haber pasado la enfermedad en los últimos seis meses, es el de garantizar una movilidad segura entre territorios; es el uso que está regulado con el respaldo reglamentario del Parlamento Europeo.

"Las que estimen oportunas" Hasta la fecha, España ha emitido más de 11,3 certificados covid digitales, en su inmensa mayoría a personas vacunadas con la pauta completa: el 44% de este colectivo cuenta ya con este documento que hace más fácil moverse entre países. Pero darle otro uso que no sea éste "sería complicado", si bien la ministra de Sanidad aclaró que si no es el certificado digital de la UE, las comunidades pueden adoptar las medidas que "estimen oportunas" dentro de sus competencias y echar mano de otro tipo de documentos. Y "ya hay varias que están abriendo este camino": es el caso de Canarias o Galicia, que piden certificados de vacunación o pruebas negativas; países como Francia sí que han extendido el uso del pasaporte covid europeo, si bien en este caso, precisó Darias, su "situación es diferente a la de España".

La última ha sido Melilla, que exigirá el certificado covid a mediados de agosto para entrar o hacer uso de las instalaciones deportivas municipales, o participar en eventos culturales o de festejos como conciertos, auditorios o teatro, así como para cualquier actividad recreativa que implique aglomeración de personas.

El apunte

Mujeres embarazadas. Sanidad reconoció que "hay preocupación" acerca de que las mujeres embarazadas puedan no estar acudiendo a la vacunación. El Ministerio mantendrá reuniones con sociedades de ginecología y matronas para incidir en la importancia de que las gestantes de inmunicen. Sobre todo, después de que en algunas comunidades se haya constatado "un volumen importante" de mujeres gestantes ingresadas.

La cifra

11,3

España ya ha emitido, en cifras actualizadas el pasado lunes, más de once millones de pasaportes digitales covid.