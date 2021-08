Un informe responsabiliza al ser humano de los efectos "irreversibles" del cambio climático

Muchos efectos del calentamiento global, especialmente en los océanos y las zonas polares, "son irreversibles para los próximos siglos o milenios", advierte el nuevo informe del Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático (IPCC) de la ONU, que apunta que la subida de temperaturas no tiene parangón en los últimos 2.000 años.



El informe predice por ejemplo que el nivel del mar seguirá aumentando irremediablemente, entre 28 y 55 centímetros a finales de siglo con respecto a los niveles actuales, incluso logrando emisiones netas cero (y en el caso de que se doblen las actuales emisiones, la subida podría llegar a los 1,8 metros).



A muy largo plazo, el nivel del mar subirá entre dos y tres metros en los próximos 2.000 años si el calentamiento global se mantiene en 1,5 grados como propone el Acuerdo de París, pero podrían superarse los 20 metros con una subida de 5 grados.





The #IPCC released its latest #ClimateReport today, #ClimateChange 2021: the Physical Science Basis.



"The role of human influence on the climate system is undisputed." – Working Group I Co-Chair @valmasdel



