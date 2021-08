Iberdrola defiende que se vacíe el embalse de Ricobayo para no disparar el precio de la luz

Iberdrola ha defendido que el embalse de Ricobayo (Zamora) se vacíe cuando "desde el punto de vista del mercado interesa por ser más competitivo" como forma de frenar el uso de fuentes energéticas "mucho más caras" y contribuir así, junto a las renovables, a "que no se dispare el precio" de la luz.



El delegado institucional de Iberdrola en Castilla y León, Miguel Calvo Calleja, ha explicado en una entrevista con Efe que al tratarse de uno de los grandes embalses de regulación la función de ese pantano, cuyo vaciado ha generado malestar en la zona, es la de "recoger el agua cuando es abundante y utilizarla cuando no lo es".



Por ello, ha comparado esa infraestructura hidráulica con unas grandes baterías que pueden utilizarse cuando más interesa para sustituir otras fuentes de producción energética de mayor coste.



Ha negado que ese gran pantano zamorano se haya vaciado como denuncian los municipios del entorno y ha precisado que su nivel actual, que ronda el 11 % de su capacidad, representa un volumen de agua embalsada tan grande como el que suman conjuntamente los embalses zamoranos de Castro y Villalcampo sobre el río Duero.



Además, en los últimos 25 años se ha llegado a un nivel similar en una decena de ocasiones, por lo que "históricamente no es tan extraño" que se alcance la cota actual, como ya ocurrió en el año 2017.



El responsable de Iberdrola en Castilla y León también ha achacado la bajada del nivel en Ricobayo a "variables no predecibles".



Entre ellas ha mencionado la subida experimentada por el precio del gas y la meteorología, con un mes de febrero que llovió muchísimo al que siguió "la primavera más seca de los últimos 30 años".



Calvo Calleja ha señalado que Iberdrola se dedica a gestionar una gran infraestructura como la de Ricobayo que "está pensada para que pase lo que está pasando, en mayor o menor medida", y cuya gestión entra dentro del "modelo concesional" del embalse.



Sobre el malestar que ha generado en los municipios de la zona el bajo nivel y el interés mediático que ha despertado, ha opinado que el hecho de que el precio de la luz sea noticia diaria hace que exista una "especial sensibilización" con cuestiones del entorno energético que "otros años han pasado desapercibidas por normales".





Desde el punto de vista medioambiental, el delegado de Iberdrola en Castilla y León ha puesto de relieve que este año "se han doblado los esfuerzos de intervención y seguimiento" y losreflejan unos niveles "plenamente normales".Iberdrola mantiene asimismo una información constante con el Ayuntamiento de Muelas del Pan, al que pertenece Ricobayo y que dispone de la única toma de abastecimiento informada, para que no haya ningún problema en el suministro.El delegado ha asegurado que"de forma positiva económica y socialmente" como actor de la zona "en términos de empleo e impositivos".Se ha comprometido además a "madurar" en qué cuestiones puede "colaborar de manera más activa", una vez que pase la actual "situación de crispación" y "las cosas vuelvan a su cauce".