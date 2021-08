Coronavirus en Navarra, última hora: 54 nuevos casos el sábado, la cifra más baja desde el 28 de junio

Navarra detectó el sábado 28 de agosto 54 nuevos casos de infección por Covid-19, según datos provisionales del Departamento de Salud, la cifra más baja desde el pasado 28 de junio, en un día no laborable, eso sí, cuando el número de pruebas también baja. Son 59 positivos menos que el día anterior y están también por debajo de los 100 de hace 7 días y de los 131 de hace 14. Respecto a la semana pasada los contagios descienden un 36% (542/842), y la media diaria rompe a la baja la barrera de los 100 en la última semana. Datos en la buena línea que siguen sin venir acompañados de un alivio de la presión en hospitales, donde permanecen ingresadas 93 personas afectadas por esta enfermedad, 26 de ellas en puestos UCI.

Ayer Pamplona acumuló 13 nuevos casos en total, seguida de Tudela, con 7, Burlada y Murchante, con 4. Arguedas notificó 3, al igual que Rotxapea. Mendavia, Casco Viejo-I Ensanche, Milagrosa y Peralta registraron 2. EN BREVE HABRÁ AMPLIACIÓN





Vacunar a quienes siguen sin pedir cita

Lejos quedan ya los tiempos –seis meses atrás– en los que las vacunas llegaban como los víveres en época de entreguerras. Del conteo de dosis para que no se desperdiciara ni lo mínimo se ha llegado ahora a una situación de superávit de sueros. Ahora, el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) busca por todos los medios vacunar a todo aquel susceptible de hacerlo y que todavía, por variedad de casuísticas, o no ha querido hacerlo o no ha podido. Se trata de una cifra en torno a los 68.000 navarros que se encuentran dentro de la población vacunable, todos aquellos mayores de 12 años. Los responsables sanitarios consideran que la situación de vacunación se encuentra inmersa en un punto decisivo para obtener la inmunidad de grupo y poder afrontar una nueva etapa de normalidad.

Pero repescar a los todavía pendientes cuesta horrores. A ello se dedican en turnos de mañana y tarde, desde las 7.45 a las 22.20 horas, hasta 14 telefonistas por turno que hacen la citación activa. Realizan hasta 5.000 llamadas en un día. El esfuerzo es ingente para tratar de localizar a estas personas y ofrecerles una vacunación a la carta. Solo queda que les inyecten el suero en casa, porque las facilidades son máximas para quien tenga todavía pendiente inocularse. El pasado viernes se dedicaban a rastrear a aquellas personas dadas de alta en Osasunbidea pero que constaban en ficheros que se podían encontrar fuera de Navarra o que habitualmente residen en otro punto y solo habían venido a la Comunidad Foral de modo puntual. El jueves habían tratado de citar a aquellas personas que habían superado el coronavirus hace más de dos meses y que, por tanto, ya podían ser inmunizados según los nuevos protocolos aprobados por el Ministerio de Sanidad.

LOS QUE DICEN NO Y EL RESTO La homérica obra de repesca sanitaria persigue no dejar a nadie atrás. Por ahora, los profesionales que trabajan en citación activa han conseguido que un 2,2% (12.800 personas) ya hayan sido citadas para recibir la primera dosis en las próximas fechas. La brecha que queda ahora por situar dentro de la estrategia de vacunación son aquellos que se han negado de manera tajante a la vacuna (3,6%, 21.000 personas en su mayoría que se niegan a vacunarse o tienen algún tipo de temor). Además, están quienes se encuentran clasificados en seguimiento (un 2,2%, 12.800 personas), que son personas ingresadas o con operación prevista, con tratamientos, mujeres embarazadas o gente que ha pasado la Covid; también están los que no han respondido a las llamadas y se sigue intentando contactar con ellos (2%); restan aquellos a los que se les telefonea desde su Zona Básica de Salud ya que no se había podido establecer contacto con ellos a través del call center y ya se les había llamado tres veces (3%) y hay personas que están pendientes de contacto (0,9%).

Según los responsables sanitarios a cargo de la vacunación, en el rechazo a las vacunas no se aprecian en general diferencias geográficas significativas por las que se pueda extraer alguna conclusión, sin embargo sí que se aprecian pequeñas diferencias a la hora de responder ante las citaciones entre las distintas franjas de edad. Así, el rechazo es ligeramente superior a la media entre las franjas de edad de 30 a 39 años y de 40 a 49 años mientras que descienden las negativas en los grupos de edad superiores.

Continuando con el proceso de vacunación, el pasado viernes se administraron en la Comunidad Foral 3.572 dosis para hacer frente al coronavirus, lo cual eleva a 914.307 el total de dosis inoculadas. Estas suponen el 91,6% de las 998.555 recibidas en Navarra, por lo que sigue habiendo 84.248 vacunas disponibles. Del total de pinchazos administrados en dicha jornada 674 se correspondieron a la primera dosis y los 2.898 restantes a la segunda.

En este sentido, ya son 426.686 los navarros que han recibido la pauta completa de la vacuna, que representan, sumando los datos del viernes, el 70,00% del total de la población de la Comunidad Foral.

Asimismo, ya superan el 76% los navarros que han recibido al menos una dosis de la vacuna –un total de 503.004 personas–. Por su parte, 40.318 navarros –el 6,10% de la población total– ha recibido una inyección de la farmacéutica Janssen, que no requiere de más dosis, por el momento.