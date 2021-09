Incidencia insignificante del coronavirus en las universidades navarras con sólo 17 casos y 51 personas confinadas

La vacunación ha permitido a las dos universidades presenciales de la Comunidad Foral tener un inicio de curso tranquilo, en el que la incidencia del coronavirus está siendo insignificante. La Universidad Pública de Navarra ha detectado en septiembre tan sólo ocho casos positivos, todos ellos estudiantes, mientras que en la Universidad de Navarra se han contabilizado diez personas contagiadas: nueve alumnos y un empleado. Unas cifras imperceptibles si se tiene en cuenta que entre ambos campus superan las 22.000 personas. El pasado curso, en este mismo periodo, se detectaron 112 positivos en la UPNA y 118 en la UN, y más de 700 fueron confinados.

En este segundo curso de pandemia, ambas universidades han apostado por mantener la educación presencial al 100%, una decisión que el pasado año fue pionera y resultó un éxito. La UPNA, según explica la vicerrectora de Enseñanzas, Inma Ferrán, "mantienen las medidas higiénico-sanitarias recomendadas por el Ministerio de Universidades: no acudir al centro académico si se presentan síntomas compatibles con la covid-19, higiene de manos, uso obligatorio de mascarilla en aulas, ventilación , limpieza, evitar aglomeraciones...".

Unas medidas que también siguen vigentes en la Universidad de Navarra, quien, para conocer la incidencia de la pandemia y mantener la seguridad del campus, solicitó al alumnado que aportase uno de los siguientes certificados: vacunación, recuperación o diagnóstico (PCR). Además, este centro académico realizó esa prueba diagnóstico de forma gratuita a quien no la tuviera y colaboró con el Gobierno de Navarra para facilitar el acceso a la vacunación al alumnado interesado. En total, indican desde la UN, se ha tramitado la vacunación de 1.402 estudiantes desde el inicio de curso.

docencia 'on line'



En lo que respecta a la posibilidad de impartir docencia on line, el plan de contingencia de la UPNA establece que, en el caso de que parte del grupo docente o el grupo completo, deba ser confinado se adaptará la docencia a la modalidad semipresencial u on line, según la cuarentena afecte a una parte o todo el grupo. "Cuando el aislamiento afecte a uno o pocos estudiantes, estos pueden seguir la clase on line si el o la docente imparte en aulas híbridas o se les puede facilitar materiales al alumno confinado y hacer seguimiento mediante tutorías grupales o individuales, utilizando la herramienta de videconferencia", explica Farran. En la UN, el alumnado "puede seguir las clases de manera síncrona, ya que la tecnología está apunto para ello". Ahora bien, hasta ahora, más que por confinamientos "que ha habido pocos las clases se han dado por zoom debido a los aforos".

Este curso, recuerdan desde el centro privado, comenzó con restricciones de aforo pero a partir de hoy desaparecen por lo que la ocupación de aulas, talleres, laboratorios podrá ser del 100% de su capacidad. También el de la biblioteca, cafetería o los meeting points. "Cuando se observe una ocupación parcial se recomienda una distribución uniforme, evitando una concentración de estudiantes en una zona", indican.

El uso de la mascarilla sigue siendo obligatoria en los interiores de ambos centros mientras que en los espacios abiertos se debe usar en caso de no poder mantener la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros.