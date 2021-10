Manuel Cuesta: "Cualquier fluctuación del estado de ánimo no es una depresión"

"Estoy depre". Esta frase puede escucharse con cierta frecuencia ante una situación triste, pero quizá la expresión se debería desterrar para que no pierda su significado real. "El concepto de depresión se ha vulgarizado, ya no define realmente lo que los profesionales decimos por depresión", denuncia Manuel Cuesta, jefe de Psiquiatría del CHN, que es claro ante la sentencia: "Cualquier fluctuación del estado de ánimo y cualquier problema no es depresión".

Según explicó Cuesta, las grandes clasificaciones internacionales coinciden en que para que una persona se diagnostique con una depresión tiene que presentar dos síntomas importantes: el humor depresivo franco y la pérdida de la capacidad de placer o disfrute. A partir de ahí, diferentes repercusiones determinan niveles como leve, moderada, severa, y grave, pero siempre con la base de esos dos indicios.

El problema con no identificar correctamente la depresión es que muchos pacientes "están expuestos a que se les ponga tratamiento antidepresivo", unos fármacos cuyo uso ha crecido de forma importante en los primeros seis meses de 2021, cuando hay casi 3.000 más personas bajo esta medicina.

"Tenemos una sociedad bastante medicada, y bastante medicada con antidepresivos. Hay un porcentaje mayor que, por ejemplo, los diabéticos. Necesitamos tener un uso racional de los antidepresivos", aseguró Cuesta, que expuso que "habrá pacientes infradiagnosticados, pero a muchos se les está poniendo medicación no indicada". No obstante, hay solución, ya que "en Navarra afortunadamente tenemos un equipo muy importante que se dedica a esto y que nos puede introducir racionalidad".

Enero-Julio 2020

10,9

millones de dosis diarias de antidepresivos. En los seis primeros meses de 2020 se prescribieron 10.965.209 dosis diarias de antidepresivos en Navarra.

54.277

pacientes. Más de 50.000 personas recibieron esta medicación.

enero-julio 2021

11,5

millones de dosis diarias de antidepresivos. Las prescripciones de dosis diarias han crecido más de medio millón en un año hasta llegar a 11.510.485 de enero a julio de 2021.

57.231

pacientes. El número de pacientes ha subido en 2.954 en un año.