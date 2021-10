El Sindicato Médico pide que se equiparen sus condiciones "a las mejores existentes"

El Sindicato Médico de Navarra (SMN) reclamó ayer que se equiparen las condiciones laborales de los facultativos navarros "a las mejores existentes" en el país y acusó al Gobierno de Navarra de "maltratar" a los médicos.

El SMN auguró un "futuro nefasto" para la sanidad en la Comunidad Foral si no se mejoran las condiciones laborales y retributivas de los médicos, que están afectados por una "sobrecarga laboral" que afecta a su estado de salud y dificulta la fidelización o atracción de profesionales.

El secretario general, Alberto Pérez, anunció una "intensificación de las movilizaciones y las protestas", una vez se ha producido una "reducción significativa de la pandemia" y "ya no tenemos que hacer de médicos misioneros", si bien opinó que una huelga "ahora no nos parece razonable". Pérez reclamó que "se equiparen nuestras condiciones laborales y retributivas a las mejores existentes para los médicos del resto de España, tal y como sucede con el resto del personal sanitario en Navarra". Asimismo, demandó que se cumpla en su totalidad el acuerdo firmado en diciembre de 2019 con el SNS-O, del cual, afirmó, sólo se han cumplido 4 de los 16 puntos, y que se consulte al SMN, que no forma parte de la Mesa General. Demandó una reunión con María Chivite porque "consideramos que la toma de decisiones y la salida del pozo en el que nos encontramos depende de una solución gubernamental en su conjunto"

Jesús Soria destacó que al "estrés covid" hay que sumar la "falta de médicos" que ha supuesto "afrontar demandas asistenciales sin ningún refuerzo entre los médicos que estábamos". Así, criticó que en los dos años de pandemia Salud ha contratado como refuerzo 800 enfermeras y 17 médicos.

La presidenta

Chivite dice que les escuchará

Respuesta a los periodistas. La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, manifestó ayer que escucharán las demandas que realice el Sindicato Médico de Navarra. En declaraciones a los medios de comunicación, Chivite señaló que durante la pandemia "nuestro sistema sanitario ha sufrido mucho, también nuestros profesionales sanitarios". "Estamos en pleno periodo de recuperación de la atención presencial en Atención Primaria, que es el principal objetivo, que se va a hacer de manera progresiva y antes de finalizar el año", dijo. "Escucharemos las reivindicaciones del Sindicato Médico", insistió.