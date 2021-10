La vacunación es más efectiva que tener anticuerpos

La vacunación contra la covid-19 produce mayores cantidades de anticuerpos circulantes que la infección natural. Un estudio de la Universidad Rockefeller (Estados Unidos) sugiere que no todos los linfocitos B de memoria son iguales. Mientras que la vacunación da lugar a linfocitos B de memoria que evolucionan a lo largo de unas pocas semanas, la infección natural da lugar a linfocitos B de memoria que siguen evolucionando a lo largo de varios meses, produciendo anticuerpos muy potentes capaces de eliminar incluso las variantes virales.

Estos nuevos hallazgos, publicados en la revista Nature, ponen de relieve una ventaja otorgada por la infección natural en lugar de la vacunación, pero los autores advierten de que los beneficios de unas células B de memoria más potentes no compensan el riesgo de discapacidad y muerte porcovid-19. "Aunque una infección natural puede inducir la maduración de anticuerpos con una actividad más amplia que una vacuna, una infección natural también puede matarte. Una vacuna no hace eso y, de hecho, protege contra el riesgo de enfermedad grave o muerte por infección", afirma Michel C. Nussenzweig, director del Laboratorio de Inmunología Molecular de la Universidad Rockefeller. Según el estudio, aunque las células B de memoria no bloquean necesariamente la reinfección, pueden prevenir la enfermedad grave.