Las coladas ganan altura mientras sigue temblando la tierra en La Palma

La lava del volcán de La Palma, que continúa fluyendo con profusión en las últimas horas, ha aumentado la altura de las coladas ya existentes, mientras continúa la actividad sísmica en la zona, con terremotos de hasta 4,8 de magnitud que han podido sentirse en otras islas del archipiélago.



La deformación del terreno en la estación más cercana al cono volcánico mostraba ayer martes un incremento de hasta 10 centímetros.



Según el último informe del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) emitido a las ocho de esta mañana, hora peninsular, en las últimas horas la lava está aumentando la altura de las coladas y rellenando las islas que se han creado entre ellas.





Vídeo termográfico registrado esta noche sobre las 19.45 (hora canaria), cuando la actividad se volvía más efusiva / Thermographic video recorded tonight around 7.45 pm (Canarian time), when the activity became more effusive #LaPalma pic.twitter.com/3rLlzo3hD2