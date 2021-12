Imágenes para un año convulso

2021. 12 meses. 365 días. Tiempo de sobra para que pase de todo. Cualquier año es rico en hechos y acontecimientos, unos grandes y otros pequeños, unos espectaculares y otros casi rutinarios, pero todos ellos significativos. La realidad afecta a cada cual de una manera y aunque algunos nos queden lejos, en este mundo hipercomunicado al final nos alcanzan. Aunque a veces las comunicaciones se cortan y eso también nos causa, directa o indirectamente, problemas.

En estas selección de diez hechos informativos del año 2021 no están todos los que han sido, pero sí nos han afectado o interesado por diversos motivos.



El asalto al Capitolio de Washington

Seguidores de Trump ocupan el hall del Capitolio durante el asalto al corazón legislativo de la democracia de Estados Unidos. Foto: Efe

Seguidores de Donald Trump, inspirados y envalentonados por sus palabras, asaltaron el Capitolio el 6 de enero durante la sesión conjunta del Congreso y el Senado para ratificar la vitoria del entonces electo presidente Joe Biden. Varios muertos y muchos detenidos, un nuevo juicio político contra Trump fueron algunas de las consecuencias directas del hecho, pero todo ello no fue más que la muestra de una profunda división en la propia sociedad estadounidense fruto de la radicalización política. Radicalización que no es ajena al resto del mundo, donde los extremismos políticos cada vez encuentran más eco en la sociedad y en las urnas.



La borrasca 'Filomena'

Efectivos de la Guardia Civil y de la UME trabajan en la M-40 de Madrid para liberar coches atrapados por la nieve. Foto Europa Press

La borrasca profunda europea 'Filomena' nació en el centro del Atlántico y entró en la península Ibérica pero el este afectando especialmente al centro peninsular con una de las mayores nevadas conocidas, la mayor desde 1971. Empezó el 6 de enero con grandes lluvias en Canarias y Andalucía, siguió con vientos costeros y en los montes de entre 80 y 100 kilómetros por hora y termino con nevadas en el centro y este. El 11 de enero comenzó a debilitarse el frente pero sus consecuencias se alargaron más. A los numerosos daños se sumaron siete muertes. A este ejemplo práctico de los extremos meteorológicos consecuencia del cambio climático le seguirán en agosto una ola de calor extremo y lluvias más intensas de lo previsto con graves inundaciones en diciembre.



Despega y acelera la vacunación contra la covid-19

La aplicación de los planes de vacunación ha sido el hito de un año en el que la actualidad ha tenido como marco la pandemia de covid-19. Foto: Europa Press

La gran esperanza en la lucha contra la pandemia de la covid-19 y el SARS-CoV-2 funciona a pleno rendimiento. Muchas dudas y cierta controversia sobre los efectos secundarios no impidieron que los planes de inmunización avanzaran a gran velocidad. Empezando por la población de mayor riesgo y las personas esenciales, llegamos a diciembre con planes para vacunar ya a los menores de hasta 5 años. La tercera dosis de refuerzo ya está también en marcha. La variante ómicron parece capaz de sortear parte de esa barrera y amargar las navidades y el fin de año, pero su virulencia contagiosa no parece ir a la par con un incremento proporcional de casos graves o muy graves, como ocurrió en olas anteriores.



Encalla el supercargero 'Ever Given' en el Canal de Suez.

Imagen aérea del buque 'Ever Given' encallado en las dos márgenes del Canal de Suez. Foto: Efe

El superportacontedores 'Ever Given' encalló el 23 de marzo en el Canal de Suez y sus 399,9 metros de eslora quedaron cruzados taponando todo el ancho de esta vía marítima, bloqueando el comercio de mundial durante una semana, y el 29 de ese mismo mes lograban reflotar el buque y volver a abrir la vía. Despejar de barcos las dos bocas del canal y normalizar la situación costó más. El comerció mundial, y el trasporte marítimo en concreto sufrieron grandes perdidas por el retraso en la distribucion de las mercancías embarcadas. Las consecuencias logísticas de este accidente náutico puso en cuestión desde la propia existencia de megabuques como el 'Ever given' hasta la propia actividad del transporte mercantil mundial, que mostró una fragilidad inesperada. Hay quien opina que este sucesos, unido a la crisis de producción propiciada por la pandemia derivada y que ha desvelado la excesiva dependencia de muchos países de centros de producción de concentrados en pocos lugares.



Afganistán vuelve a la era talibán

Un miliciano talibán vigila a un grupo de mujeres en Kabul. Foto: Efe

La caída de Kabul en manos de las milicias talibanes tras el anuncio de Estados Unidos sumió al mudo en el estupor. Veinte años de presencia occidental en el país no había servido para nada. El 15 de agosto cayó el gobierno y los talibanes tomaron el poder. Aunque las evacuaciones de extranjeros ya llevaba varios meses en marcha, las dos semanas hasta la salida definitiva de los militares de la OTAN se vivió un auténtico drama humanitario. Miles de afganos, buscaban un hueco en cualquiera de los aviones que despegaban. El recuerdo de la represión integrista durante el régimen anterior a la intervención occidental era acicate más que suficiente. Numerosos colaboradores locales huían por temor a las represalias. Las mujeres buscaban no perder las limitadas libertadas que había conquistado. Numerosas campañas de apoyo a ellas se sucedieron en todo el mundo y la comunidad internacional congeló el dinero afgano en el extranjero. A la crisis humanitaria le siguió una económica en uno de los países más pobre y que se encontró aislado. El reconocimiento internacional del nuevo gobierno dependía de que respetaran más allá de las promesas efectistas los derechos humanos, en especial el de las mujeres.



Eurocopa: la Roja cae en semifinales ante la campeona Italia

El defensa César Azpilicueta hace falta al portero italiano Donnaruma en la semifinal de la Eurocpa. Foto: Efe

La nueva normalidad de la que tanto se habló en 2020 supuso la celebración atrasada de grandes eventos suspendidos en 2021. El festival de Eurovisión fue uno de ellos, pero en verano llegaron los dos grandes acontecimientos deportivos: la Eurocopa de fútbol en su nueva modalidad continental, y los Juegos Olímpicos de Tokyo. En lo que respecta al balompié, la selección española dirigida por Luis Enrique, tras una fase clasificatoria un tanto trastabillada, su camino en la competición le llevó, a pesar de los las múltiples dudas de su rendimiento expresadas por los diversos comentaristas, hasta las semifinales, donde cayó ante una selección italiana que a la postre se impuso en la final a Inglaterra en la tanda de penaltis.



Tokyo 2020, unos juegos olímpicos asediados por la covid-19

La jugadora de tenis japonesa Naomi Osaka prende el pebetero olímpico durante la inauguración de los juegos de Tokyo 2020. Foto: Efe

Con un año de retraso, Japón se dispuso a celebrar los Juegos Olímpicos. Pero la explosión de la quinta ola en agosto puso en riesgo que se hicieran realidad. Había demasiado en juego y los organizadores dieron muestra de una determinación muy criticada dentro fuera del país para que nada impidiera su apertura el 23 de julio. Con todos los atletas y participantes dentro de una mega burbuja sanitaria de la que nadie debía salir (hubo varios deportistas que fueron expulsados por saltarse esta medida), las dos semanas de espectáculo se desarrollaron con las gradas casi vacías de espectadores y en medio de una frialdad inédita en un evento de estas características. De hecho, la noticia más relevante fue la visibilización de los problemas de salud mental tras la renuncia de la gimnasta estadounidense Simon Biles a competir por no encontrarse mentalmente en forma.



La ola de calor extremo con temperaturas de récord

Una imagen para el recuerdo, un termómetro callejero marca 45 grados en Córdoba. Foto: Efe

Si 'Filomena' fue la protagonista del invierno, el récord de altas temperaturas de la ola de calor del puente de agosto copó los titulares y las conversaciones mientras se buscaba una sombra. La temperatura oficial más alta fue de 47,4 ºC en Montoro Vega Armigjo (provincia de Córdoba). Según explicaron desde Aemet, esta ola de calor no fue destacable por su duración, solo seis días, muy lejos de los 26 días que duró la de 2015 y de los 16 de la de 2003. Pero sí fue reseñable por su extensión, que alcanzó prácticamente toda la península excepción de la cornisa cantábrica (30 provincias se vieron afectadas). Una vez más, un ejemplo de los extremos que nos muestra que el camio climático no es un ejercicio alarmista y teórico.



El volcán de Cumbre Vieja entra en erupción

La boca del volcán de Cumbre Vieja en los alrededores de Las Manchas, en el Paso. Foto: Efe.

Para no olvidar, y además se pudo ver en directo. El 19 de septiembre se abrió la primera boca del volcán de Cumbre Vieja, en la isla canaria de La Palma afectando a todo el sudoeste de la isla. 85 días ha durado la crisis vulcanológica. Miles de evacuados, casas, terrenos agrícolas e infraestructuras arrasadas. Un futuro inmediato más que comprometido. Las espectaculares imágenes dela actividad volcanica no ocultan las dramáticas fotografías que recogen la destrucción causada.



La crisis del brexit no es solo Irlanda

Campamento improvisado de migrantes en Calais, desde donde esperan para pasar a Gran Bretaña cruzando el canal de la Mancha.Foto: Efe.

Las discusiones del gobierno británico encabezado por Boris Johnson con la Unión Europea sobre la frontera de Irlanda del Norte ha provocado muchjos titulares económicos, pero otros problemas de vecindad han empezado a aparecer. Francia es la principal afectada por las nuevas son¡tiendas. Empezaron con los pescadores que faenan en el Canal de la Mancha, pero es la inmigración que sale de Calais hacia la Gran Bretaña lo que ha develado el verdadero drama humano causado por el brexit. La falta de coordinación y la culpabilización del otro ha llevado a las aguas del Atlántico franco británico el que hasta ahora se vivía en el Mediterráneo. El naufragio y muerte 30 emigrantes en noviembre conmocionó a la opinión pública francesa y Macron organizó una cumbre para tratar el tema, pero acabó excluyendo al Reino Unido por las acusaciones vía Twitter de un Johnson sobrepasado por una situación interna que no logra ocultar ni calmar con su verborrea.