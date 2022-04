Carlos Gimeno afirma que es "un bulo" que vaya a desaparecer Filosofía

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha afirmado que "se han trasladado muchos bulos y muchas mentiras" respecto a que desaparecerá la enseñanza de Filosofía en las aulas con la aprobación del Real Decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

"No estoy en absoluto de acuerdo con todo lo que se ha dicho, porque obviamente la filosofía desapareció con la LOMCE y ahora mismo se recupera en dos niveles de Bachillerato y la posibilidad de hacerla optativa en la Educación Secundaria Obligatoria", ha afirmado, a preguntas de los periodistas al término de una rueda de prensa. No obstante, no ha concretado si el Gobierno foral introducirá la filosofía en la ESO y ha afirmado que se han creado grupos de trabajo para estudiarlo. "No puedo confirmar en todos los extremos la cuestión, están trabajando en ello", ha afirmado.

Carlos Gimeno ha explicado que "el real decreto de currículum salió publicado en el BOE el miércoles pasado, el departamento ha establecido 11 grupos con 23 profesores para analizar el real decreto y cotejarlo con los trabajos que se han ido realizando con los borradores y obviamente en los próximos días trasladaremos a información pública el borrador de decreto foral para posteriormente trasladarlo al Consejo Escolar de Navarra y publicarlo".

Así, ha afirmado que, "por respeto al trabajo de los profesionales de ordenación que están analizando el real decreto", prefería no trasladar más información.