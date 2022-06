Nahia Iriarte: "Me veo trabajando en algún proyecto novedoso que tenga impacto"

Nahia Iriarte Iturgaiz (Pamplona, 20/6/2000), la única mujer de la promoción de Ciencia de Datos de la UPNA, asegura que está "muy contenta" con la decisión de haber elegido esta titulación, a pesar de que antes de tomarla no lo tenía muy claro.

LEA TAMBIÉN El emergente grado de Ciencia de Datos de la UPNA saca su primera hornada de graduados

"Esta carrera entraba en el perfil que yo andaba buscando, que eran todo ingenierías, pero soy una persona bastante indecisa, así que tenía bastantes frentes abiertos, por así decirlo" explica Iriarte, que relata que tuvo una conversación con Humberto Bustince tras una jornada con distintas universidades en el Baluarte en la que le contó más en detalle en qué consistía la carrera.

"Fue entonces cuando la empecé a considerar. No se decir un factor que me hiciera decantarme por esto realmente. Siempre me han gustado mucho las matemáticas y la informática, y todo el mundo decía que era el futuro, pero había mucha incertidumbre también, porque íbamos a ser la primera promoción, así no había nadie que te pudiera contar qué tal", explica.

En cualquier caso, y tras unos primeros años en los que, como en todas las carreras, los contenidos fueron más generales, fue viendo que su decisión había sido acertada. "En 2º sí que ves que se va centrando un poco el contenido, pero sigue siendo algo bastante más general, porque hay asignaturas que tienes que ir viendo para pasar a lo siguiente. Conforme fuimos avanzando ya vi que me gustaba mucho lo que estábamos haciendo. Valoro mi decisión muy positivamente, estoy muy contenta", sentencia Iriarte, que destaca el hecho de que, "a pesar de tener la pandemia de por medio los profesores han tenido mucha dedicación y disponibilidad" con los alumnos.

En cuanto a su futuro, Iriarte explica que quiere seguir formándose. "Este es un ámbito muy novedoso y, a mi juicio, no podemos parar de formarnos en este tipo de carreras. Las cosas van cambiando muy rápidamente y lo que antes era muy novedoso pasa pronto a estar muy visto. También es algo que se puede aplicar en muchísimos sectores. Por el momento quiero seguir formándome para ir definiendo un poco más mi futuro, pero es un campo tan abierto que es complicado decidir", apunta.

En cuanto a su futura vida laboral, no quiere descartar ninguna opción, pero se ve trabajando en grandes proyectos: "A priori me gusta más trabajar en distintos proyectos, algo aplicado. En un futuro cercano me veo trabajando en algún proyecto novedoso que tenga mucho impacto. No oriento mi futuro a dar clases, aunque no lo descarto", concluye.