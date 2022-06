Xavier González: "Pretendo seguir estudiando. Me quedan ganas de seguir formándome"

Xavier González García (San Sebastián, 27/4/2000) es uno de los 14 alumnos graduados en la primera promoción de la carrera de Ciencia de Datos. El donostiarra asegura que cuando se enteró de que sacaban el grado en la Universidad Pública de Navarra y vio de lo que trataba, no dudó en ir a por ello. "A mí siempre me han gustado las matemáticas y la informática, pero, por ejemplo, durante el bachillerato también me gustaban otros campos, como la biología. Tenía pensado realizar una Ingeniería Informática o Biomédica, estaba entre esas dos opciones, y cuando me enteré de que sacaban este grado en la UPNA comencé a interesarme más en la ciencia de datos, en la inteligencia artificial, y dije 'esto es lo que estaba buscando en las dos carreras que quería estudiar'. Esa era la parte que buscaba, solo que no tenía nombre. Este grado fue lo que le puso nombre a mis inquietudes y a lo que estaba buscando. No me lo pensé", relata el ya graduado.

Aun así, González deja claro que, a pesar de que en Bachillerato lo que más le gustaba eran las matemáticas y la informática, lo estudiado en cuanto a estas dos materias en el grado y "no tiene nada que ver" con lo que había podido dar en Bachillerato. "Obviamente el Bachillerato es algo mucho más genérico, porque tiene que dar pie a distintos grados, en los que igual las matemáticas no tienen tanto peso. Sí que por eso se hace duro al principio, pero bueno, más que estudiar mucho, que también, claro, es algo que te tiene que gustar, porque al final, si disfrutas haciendo algo es diferente el cómo pasa el tiempo y cómo te lo tomas", apunta.

En ese sentido, González explica que los primeros años, que "igual son un poco más teóricos", se le hicieron un poco más duros, pero que luego "todos esos conocimientos comienzan a tener sentido y empiezas a utilizarlos en proyectos reales y que engloban un montón de herramientas y técnicas que hemos visto durante el grado".

En cuanto a su futuro, González explica que ahora va a cursar un posgrado de Ingeniería Matemática, con el que pretende especializarse "en algunas cosillas que han podido quedar más flojas". "Luego pretendo seguir estudiando, ya sea con una tesis, con algún proyecto... Aún me quedan ganas de seguir formándome", afirma.

En cuanto a su futuro laboral, explica que le gusta la "investigación aplicada", por lo que le gustaría "acabar en el departamento de research o innovación de alguna empresa, ya sea privada o pública".