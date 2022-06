Los sarcomas causan el 13% de las muertes por cáncer en menores de 19 años

Los sarcomas son unos tumores raros que "aparecen con mucha frecuencia en la población infantil y constituyen el 13% de las muertes por cáncer en menores de 19 años", afirmó el doctor Fernando Lecanda, investigador del Programa de Tumores Sólidos del Cima y coorganizador del Congreso Europeo de Sarcomas EuSARC 2022, que reunió entre el 26 y el 28 de mayo en Pamplona a un centenar de profesionales para conocer los últimos avances en el estudio y tratamiento de esta patología; una cita que organizó el Cima, junto a la Clínica Universidad de Navarra y a la Fundación Ramón Areces.

Como explicó el doctor Lecanda, estos tumores se producen "en el tejido que no es de revestimiento, de protección, de barrera", como puede ser el tracto respiratorio, el digestivo o las vísceras. Aquellos que afectan "al músculo, hueso, tejido adiposo, grasa, cartílago... Todo eso son sarcomas", indicó y, al respecto, se preguntó: "¿Por qué son más raros que los otros? Porque las células de estos tejidos se dividen menos que las que revisten y forman barreras", que lo hacen "continuamente", por lo que "es más fácil que tengan errores en la división".

El especialista expuso que hay alrededor de 100 tipos diferentes de sarcomas. El cáncer de hueso llamado osteosarcoma "es el tumor óseo más frecuente y aparece muchas veces en la infancia", aunque "también puede desarrollarse en adultos". De hecho, apuntó que es "en el momento del estirón puberal –cuando los huesos empiezan a crecer a lo largo– cuando mayor número de osteosarcomas se diagnostican", precisamente porque "hay muchas células que se están dividiendo y en ese momento es donde más probabilidades hay de que se produzca un error fatal que les lleve a perder ese control".

Lecanda comentó que "normalmente es fácil de diagnosticar", porque los pequeños "se quejan del dolor y no son tumores que pasen desapercibidos", si bien al principio, al estar los menores continuamente jugando, a veces se asocia ese malestar a los lances propios del juego. "Un dolor que es persistente, que no se calma con analgésicos convencionales, es un motivo de preocupación y de consulta al facultativo, para que le haga una placa y vea por qué es", consideró.



Pronóstico



Respecto al pronóstico, el investigador explicó que "en general el abordaje es con una cirugía agresiva, donde se intenta resecar el tumor, y una quimioterapia muy agresiva, a veces combinada con radioterapia. Con eso se controla bien la enfermedad y se consiguen unas tasas de entre el 50% y el 70% de supervivencia a los 5 años –en otros sarcomas situó esta tasa en torno al 50%–".

No obstante, el experto sostuvo que "el principal problema es que desarrollan metástasis", que es "la diseminación de células del tumor primario situado en el hueso, en el cartílago... a otros órganos y el sitio más frecuente suele ser el pulmón. Cuando se produce este problema el pronóstico es malo y la curación, muy difícil. No hay un armamentario terapéutico bueno para manejarlo y la mayoría de los pacientes mueren de metástasis".

Mejorar los tratamientos



Así, en el congreso EuSARC, que por primera vez se celebró en el Estado español, se dieron cita principalmente investigadores básicos para "intentar entender mejor los tipos de sarcomas, los mecanismos de formación de metástasis, por qué se malignizan... Todos los ponentes vienen a comprender mecanismos básicos. ¿Para qué? Para identificar dianas que sean modelizables desde el punto de vista terapéutico, es decir, que podamos diseñar fármacos que vayan a matar, a erradicar, las células tumorales", señaló.

Preguntado por si es posible saber qué tumores van a hacer metástasis con anterioridad para intentar prevenirlo, Lecanda respondió que "depende mucho del tamaño del tumor al diagnóstico, pero con mucha frecuencia se ha observado que, incluso en estadios tempranos, ya hay células que han abandonado los tumores, con lo cual diría que hoy por hoy no es posible conocerlo bien. No sabemos cuál es el que va a hacer metástasis malas, que van a arraigar y los que no van a hacer metástasis productivas".

El evento contó con expertos internacionales, como Alejandro Sweet-Cordero o Robbie Majzner. El organizador indicó que "han venido ponentes de EEUU que tienen resultados muy prometedores donde clasifican mejor los grupos de osteosarcomas y donde es más fácil tratar a ese grupo con determinados fármacos a los cuales van a responder. Todo este trabajo lo hacen en modelos animales. Entonces, hay que cerciorarse de que funciona bien en animales antes de pasar a un grupo de pacientes muy delicado, como son los niños".

Asimismo, destacó el "potente" trabajo que acaba de publicar hace dos meses el doctor Robbie Majzner, del departamento de Pediatría de la Universidad de Standford. Unos resultados esperanzadores como "es la total erradicación de las metástasis pulmonares en modelos animales de osteosarcoma. ¿Cómo lo ha conseguido? Con una estrategia de inmunoterapia, haciendo que unas células del sistema inmune que estaban absolutamente dormidas, se reaviven, se reenergeticen y se coman a las células del tumor", concluyó.

Osteosarcoma

Osteosarcoma

l 1.400 diagnósticos al año en Europa. Lecanda estimó que en Europa "hay alrededor de 1.400 diagnósticos nuevos al año de osteosarcoma". Tras estimar que la tasa está entre 2 y 5 pacientes por millón de población, dijo que esta patología "aparece con más frecuencia en niños", pero "hay otro pico que se produce a partir de los 50-60 años y con mucha frecuencia son derivados de otro tipo de enfermedades o de radiaciones".

Fernando LecandaInvestigador del Cima