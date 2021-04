'DHLexpress': alerta en Navarra por varios casos de estafa a través de teléfono móvil e Internet

Policía Foral ha alertado a través de sus redes sociales ante la proliferación de estafas a través de internet, 8 en solo un día.



Uno de los denunciantes relataba que le había llegado un mensaje a su teléfono en el le decían que le habían intentado entregar un paquete en su domicilio. Supuestamente eran de DHL y le ponían un vínculo para descargar una aplicación de seguimiento. El denunciante estaba esperando un paquete, por lo que no sospechó e instaló la aplicación.



"Como luego no le ha llevado a ningún sitio ha sospechado pero sin más. Al rato, personas que no conoce de nada (unas 4) le han llamado diciendo que habían recibido un mensaje desde su propio teléfono indicando lo mismo que a él, que iban a recibir un paquete. Al suponer que se trataba de un tipo de estafa, ha denunciado los hechos", relata Policía Foral. Habrá que estar alerta.





23 denuncias recogidas ayer en PF, 8 relacionadas con estafas en internet. Cuidadooooo....@DHLexpress pic.twitter.com/9Sb0Qtdr63 — Policía Foral - Foruzaingoa (@policiaforal_na) April 27, 2021