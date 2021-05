"Sería sorprendente tener un cohetazo el sábado en Navarra"

"¡El cielo sobre nuestras cabezas! El anuncio de que la última fase del cohete chino del Larga Marcha 5 está en órbita descontrolada y se precipitará estos días ha tomado los medios de comunicación, sin duda porque son estos tiempos en que las catástrofes parecen más normales que nunca", ha ironizado el astrofísico y director del Planetario de Pamplona sobre el cohete Long March 5B.

"Lo cierto -puntualiza- es que ni es la primera vez que esto pasa ni realmente ha habido grandes problemas antes. Un trozo de la Skylab cayó en Australia, es cierto, y algunos fragmentos de cohetería han sobrevivido en varias ocasiones la ablación de la atmósfera llegando al suelo. Pero no es lo normal: de hecho lo normal habría sido que el cohete se hubiera podido colocar en una órbita de reentrada más controlada, pero no fue así". Según añade el divulgador científico, esto es un problema, "porque conforme la era espacial se implanta en nuestro día a día estos sucesos, y toda la basura espacial de antiguos cohetes y satélites en desuso, suponen un problema creciente. Y habrá que tomar medidas para evitarlo".

El director del planetario lanza un mensaje de tranquilidad: "Aunque Navarra tiene más de 10.000 km?2; y por lo tanto es más probable que caiga aquí que en Madrid, por poner un ejemplo que siempre toman los medios de comunicación, cualquier cálculo de probabilidades indica que sería sorprendente tener un cohetazo el sábado. No nos preocupemos, que por ahí no está el peligro. Además, no olvidemos que el 70% de nuestro planeta es océano y ahí se puede tirar de todo impunemente. Hasta los cohetes averiados". Para Armentia, la probabilidad es nimia: 10.000 km cuadrados de Navarra en una franja del planeta de unos 300 millones de km cuadrados... vamos 0,0002 % o 2 en 100.000".

Además, precisa el astrofísico, como Navarra está en el límite norte de las zonas donde potencialmente puede caer, será un poco más improbable que si viviéramos más al sur.