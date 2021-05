Se viraliza la alcaldesa de Jerez hablando inglés

La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, se hace viral debido a su discurso al recibir un premio por parte del Mundial de Motociclismo concedido al Circuito de Jerez, que el pasado fin de semana albergó las carreras de motos.



Su discurso no salió del todo bien e intercaló palabras en inglés y en español. En determinados momentos, dio la sensación de no saber cómo hablar el idioma anglosajón. Algo similar ocurrió con Ana Botella en 2013, cuando la por entonces alcaldesa de Madrid, dejó marcada en las redes sociales la frase "relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor".





As with every circuit that hosted a GP in 2020, Jerez receives the Best Grand Prix award!



Thank you for entertaining us and keeping us safe in difficult times ??#SpanishGP ???? pic.twitter.com/pONbUTmNrN