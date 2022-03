"Sin croquetas": el anuncio de un bar que provoca una alarma social

Siempre han estado ahí y siempre han tenido sus fanáticos, pero parece que ahora las croquetas están especialmente de moda, que se han convertido en un producto gourmet y que han incrementado su prestigio. De ahí que un rótulo que ha publicado Telemadrid este viernes haya provocado las alarmas en las redes sociales.



En el programa Madrid Directo han acudido a un mítico bar de la capital de España junto a la Puerta del Sol, famoso por sus croquetas, y se han encontrado con que el establecimiento ha anunciado que va a dejar de servirlas porque no consigue los ingredientes necesarios para poder elaborarlas.



El paro de los transportistas ha provocado el desabastecimiento de determinados productos, y en ese bar, como en muchos otros, ya no les queda aceite de oliva y sí una pequeña reserva de girasol, pero no las quieren freír con ese aceite porque el sabor queda diferente. Así que si los paros no acaban, creen que en unos días tendrán que cerrar o abrir sólo para servir cerveza.





El rótulo de Telemadrid que ha alarmado a la población:

Ese mensaje del gerente del bar ha llevado a Telemadrid a rotular la información con el texto, unas palabras que rápidamentepor personas que lo consideran un auténtico "drama".